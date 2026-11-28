Standard & Poor's scade perspectiva ratingului Franței, de la „stabilă”, la „negativă”. Datoria publică a țării a ajuns la 119% din PIB

2 minute de citit Publicat la 14:27 28 Noi 2026 Modificat la 14:27 28 Noi 2026

Președintele francez, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Agenţia de evaluare financiară Standard & Poor's (S&P) a înrăutăţit perspectiva atribuită ratingului Franţei, de la stabilă la negativă şi citează deficitul bugetar ridicat şi diviziunile politice profunde, transmit DPA şi Reuters, preluate de Agerpres.

Decizia de vineri deschide calea pentru revizuirea în scădere a ratingului suveran de credit al Franţei „A plus”.

Datoria publică a Franţei se situează la aproximativ 119% din PIB, iar îndoielile investitorilor cu privire la capacitatea ţării de a-şi echilibra bugetul au dus la majorarea randamentelor cerute de pieţele financiare pentru a împrumuta statul francez.

O retrogradare ar putea majora şi mai mult costurile de împrumut ale Franţei, a doua economie a zonei euro.

„Înrăutăţirea perspectivei ratingului Franţei reflectă majorarea datoriei guvernamentale, pe fondul unor perspective moderate de creştere economică, în condiţiile unui consens redus politic privind modul în care va fi redus deficitul bugetar ridicat", a informat S&P.

Agenţia avertizează că polarizarea politică ar putea continua dincolo de alegerile prezidenţiale din 2027 şi va afecta eforturile de reducere a deficitului bugetar şi adoptarea reformelor necesare stimulării creşterii economic şi stabilizării raportului datorie/PIB.

Ministrul francez al Finanțelor: „Decizia S&P subliniază urgența adoptării unui buget responsabil”

S&P ar putea retrograda Franţa dacă nu va fi redus semnificativ deficitul bugetar în următorii doi ani sau dacă avansul economiei este sub previziuni o perioadă mai lungă de timp.

În octombrie, randamentul obligaţiunilor guvernamentale pe zece ani ale Franţei a depăşit 5,1%, cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, înainte de a se atenua la aproximativ 4,7%.

„A plus” este al cincilea cel mai ridicat rating al S&P şi cu şase trepte peste „junk” (nerecomandat pentru investiţii, n.r.).

Guvernul minoritar caută să adopte bugetul pe 2027, al cărui obiectiv este reducerea deficitului deficit de la 5,4% din PIB anul acesta la 5% din PIB anul viitor.

„Decizia S&P subliniază urgenţa adoptării fără întârziere a unui buget responsabil care să restabilească finanţele publice readucând deficitul în jur de 5%”, a afirmat ministrul de Finanţe Roland Lescure.

Datele oficiale publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică din Franţa (INSEE) arată că economia Franţei s-a contractat în trimestrul trei mai mult decât s-a estimat iniţial, iar ţara a intrat, din punct de vedere tehnic, în recesiune.

PIB-ul Franţei a înregistrat un declin de 0,2% în trimestrul trei, comparativ cu precedentele trei luni, a informat INSEE, care iniţial prognozase un recul de 0,1%.

În plus, datele din trimestrul doi au fost revizuite în jos, la 0,02%, de la o creştere zero anunţată anterior, deşi declinul a fost rotunjit la zero datele de ansamblu. Aceasta înseamnă că PIB-ul Franţei a scăzut în fiecare trimestru începând de la finalul anului trecut, iar ţara este acum în recesiune tehnică, situaţie care apare atunci când activitatea economică scade timp de două trimestre consecutiv.

Datele sub aşteptări complică obiectivul Guvernului de a ţine sub control deficitul bugetar. Pentru 2027, obiectivul autorităţilor îl reprezintă reducerea deficitului de la 5,4% din PIB anul acesta la 5% din PIB. În trimestrul trei, creşterea de 0,3% a cheltuielilor de consum şi a cheltuielilor guvernamentale nu a compensat declinul de 0,8% al investiţiilor companiei. În plus, exporturile au scăzut cu 1,6%, în timp ce importurile au crescut cu 0,1%.