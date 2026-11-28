4 minute de citit Publicat la 12:00 28 Noi 2026 Modificat la 12:00 28 Noi 2026

Spania se va prezenta chiar duminică la urne pentru a vota la al 6-lea scrutin general din ultimii 11 ani. Foto: Getty Images

În următoarele 12 luni, mai mult de jumătate din electoratul UE va merge la urne în cadrul unor alegeri care ar putea schimba direcția continentului, atenția fiind concentrată asupra alegătorilor din patru dintre cele mai mari cinci state importante. În Spania, Franța și Polonia, alegerile ar putea aduce extrema dreaptă la guvernare. Prim-ministrul de extremă dreaptă al Italiei pare să rămână la putere, dar este sub presiunea unui contracandidat și mai de dreapta, scrie The Guardian. Spania este prima țară care merge la urne, chiar duminica aceasta.

Deși puține dintre partidele de extremă dreaptă din Europa doresc să părăsească UE, acestea încă văd blocul ca pe un proiect care subminează suveranitatea națională și sunt hotărâte să îl transforme în ceva mult mai flexibil.

Spania - Alegerile parlamentare pe 29 noiembrie

Spania se va prezenta chiar duminică la urne pentru a vota la al 6-lea scrutin general din ultimii 11 ani. Alegerile anticipate ar putea pune capăt celor opt ani de guvernare socialistă și ar putea aduce la guvernare un partid de extremă dreapta.

De la restaurarea democrației în Spania în 1977, fiecare prim-ministru a provenit dintr-unul din cele trei partide: Uniunea de Centru Democrat, acum desființată, o alianță centristă foarte largă din perioada tranziției, Partidul Popular (PP) de centru-dreapta și Partidul Muncitorilor Socialiști (PSOE) de centru-stânga.

Adesea, partidul aflat la guvernare a avut nevoie de sprijinul partidelor mai mici, uneori al grupurilor regionale. Însă, ca și în alte părți ale Europei, partidele tradiționale de centru-dreapta și centru-stânga sunt contestate de populiștii aflați spre extremități.

Din 2023, Pedro Sánchez se află la guvernare cu sprijinul Sumar, care se situează ideologic la stânga partidului său, PSOE. Însă sondajele sugerează că PSOE și cea mai recentă reîncarnare a lui Sumar, Frontul Larg, nu vor reuși să obțină o majoritate în Parlament.

Astfel, situația lasă ușa parțial deschisă pentru PP, condus de Alberto Núñez Feijóo, dar și acesta va avea nevoie de sprijin și, așa cum Sánchez s-a uitat spre stânga, se crede că Feijóo va privi spre dreapta, aducând la guvernare partidul extremist de dreapta, Vox, a lui Santiago Abascal. Abascal a declarat săptămâna aceasta la un miting că „remigrația îmi sună ca o muzică divină”.

Pe 23 noiembrie, sondajele arătau astfel:

Partidul Popular (PP) - 31%

Partidul Muncitorilor Socialiști (PSOE) - 29%

Vox - 18%

Frontul Larg - 7%

Franța- Alegeri prezidențiale pe 18 aprilie și 2 mai 2027

Președintele în exercițiu, Emmanuel Macron, își va termina cel de-al doilea mandat și va fi prezent la alegerile din primăvară. Dacă, ca de obicei, niciun candidat nu câștigă cu 50% în primul tur de scrutin, cei doi candidați principali vor intra în turul doi, două săptămâni mai târziu. Sondajele sugerează că Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta Rassemblement National (Adunarea Națională), va fi una dintre candidați, pentru a treia oară.

Însă, spre deosebire de ocaziile anterioare, nu există un candidat centrist evident care să o concureze în al doilea tur. Moștenitorii pretinși ai președintelui, Gabriel Attal din partidul Renașterii lui Macron și Édouard Philippe din partenerul de coaliție Horizons, împart electoratul centrist. Ambii au fost prim-miniștri sub Macron, dar la fel au fost și alți cinci politicieni.

Raphaël Glucksmann, un fost socialist care a plecat pentru a-și înființa propriul partid, este totuși candidatul socialist și de centru-stânga. El este depășit la stânga de Jean-Luc Mélenchon, care pare cel mai probabil să o înfrunte pe Le Pen în turul al doilea. În competiția dintre extrema stângă și extrema dreaptă, sondajele sugerează că Le Pen va câștiga.

Pe 24 noiembrie, sondajele arătau astfel:

Marine le Pen - 33%

Jean-Luc Mélenchon - 18%

Édouard Philippe - 11%

Raphaël Glucksmann - 11%

Gabriel Attal - 6%

Polonia - Alegeri parlamentare până în noiembrie 2027

Timp de 20 de ani, prim-miniștrii Poloniei provin din unul dintre cele două partide, partidul de extremă dreapta Lege și Justiție (PiS) sau Platforma Civică, acum Coaliția Civică (KO), a lui Donald Tusk, un partid centrist și relativ liberal care se află la guvernare. Ideile și practicile puternic opuse ale celor două partide au dus la o criză constituțională.

Deși sondajele arată o scădere a sprijinului pentru PiS, Tusk nu se poate consola cu nimic, deoarece o mare parte din acest sprijin pare să se îndrepte către partide și mai de dreapta: Konfederacja (Confederația), o coaliție naționalistă de extremă dreapta, și foștii lor aliați, Confederația Coroanei Poloneze (KKP).

KKP a fost evaluat ultima dată de cercetătorii de la Chapel Hill în 2024, ca parte a Konfederacja, dar partidul este semnificativ mai apropiat de dreapta autoritară. De asemenea, este singurul partid care susține retragerea Poloniei din UE și se confruntă cu critici regulate pentru pozițiile pro-ruse în politica externă.

Și mai rău pentru Tusk este că doi dintre cei trei parteneri ai săi de coaliție, Polska 2050, partid de centru-dreapta, și PSL, partid conservator agrar, riscă să obțină rezultate în sondaje sub pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Succesul sau eșecul lor în depășirea acestui prag ar putea juca un rol major.

Pe 19 noiembrie, sondajele arătau astfel:

Coaliția Civică (KO) - 30,5%

Lege și Justiție (PiS) - 21,2%

Confederația - 13%

Confederația Coroanei Poloneze (KKP) - 8,4%

Italia - Alegeri parlamentare pe 22 decembrie 2027

Ultima dintre cele patru mari țări este Italia, unde extrema dreaptă se află la putere din 2022. Partidul Fratelli d'Italia (Frații Italiei) al Giorgiei Meloni a făcut parte dintr-o coaliție de dreapta cu Lega (Liga) și cu partidul relativ centrist Forza Italia.

Conform Polymarket, Meloni are șanse mari să rămână prim-ministru după alegeri. Însă, poate surprinzător, este sub presiunea dreptei. Roberto Vannacci, un general în retragere, a înființat un partid de extremă dreapta, Futuro Nazionale (Viitorul Național), și are sondaje cel puțin la fel de bune ca partenerii de coaliție ai lui Meloni.

Partidul lui Vannacci este prea nou pentru a fi evaluat de cercetătorii de la Chapel Hill, dar având în vedere că motivul declarat pentru părăsirea Lega a fost că era insuficient de dreapta, este foarte probabil ca acesta să se afle spre partea extremistă.

Pe 10 noiembrie, sondajele arătau astfel: