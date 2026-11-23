Guardian: Ascensiunea partidului Vox. Cum a profitat extrema dreaptă spaniolă de toate crizele pentru a crește de la 0,2% la 20%

6 minute de citit Publicat la 23:09 23 Noi 2026 Modificat la 23:09 23 Noi 2026

Foto: Getty Images

În urmă cu aproape exact opt ani, o înregistrare video cu un bărbat îndesat, cu barbă, călare prin vestul Andaluziei, a devenit virală în Spania. Călărețul era Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox, pe fundal se auzea o secvență muzicală grandioasă din coloana sonoră a filmului Stăpânul Inelelor, iar mesajul care însoțea imaginile făcea o trimitere deloc subtilă la lupta de 700 de ani pentru eliberarea Peninsulei Iberice de sub dominația musulmană. „Recucerirea va începe pe pământ andaluz”, scria în mesaj.

Apreciată de unii, ridiculizată de alții și parodiată cu inventivitate de cei care aveau suficient talent și timp liber, înregistrarea nu mai părea la fel de amuzantă trei săptămâni mai târziu, când Vox a pătruns în prim-planul politicii spaniole, obținând 12 mandate în parlamentul regional al Andaluziei, scrie The Guardian într-un amplu articol de analiză despre ascensiunea partidului Vox.

Până atunci, opinia predominantă era că experiența dictaturii franchiste imunizase Spania împotriva extremei drepte și că Vox era o formațiune marginală, fără perspective reale de dezvoltare, după ce obținuse doar 0,2% din voturi la alegerile generale din 2016.

Opt ani mai târziu, la sfârșitul anului 2026, imaginea călărețului pare și mai puțin comică. Vox, devenit al treilea partid ca mărime din Spania, ar putea obține aproape 20% din voturi la alegerile generale anticipate din 29 noiembrie și, foarte posibil, să formeze un guvern de coaliție cu Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare.

Abascal își intensifică eforturile electorale în ultimele zile ale campaniei, presărându-și apelurile patriotice cu teorii conspiraționiste cunoscute, lipsite de dovezi. Săptămâna trecută, el a sugerat că prim-ministrul Pedro Sanchez conspiră cu forțe obscure pentru a submina democrația și a schimba structura demografică a țării.

„Următoarele alegeri ar putea fi ultimele în care spaniolii mai au dreptul să decidă”, a scris el pe Twitter. „Pentru asta lucrează Sanchez și complicii săi din țară și din străinătate. [...] Votați ca să nu fiți înlocuiți”.

Criza catalană, punctul de cotitură

Cum a reușit Vox să își schimbe atât de radical și de rapid situația politică?

Partidul a fost fondat la sfârșitul anului 2013 de membri nemulțumiți ai PP, care considerau că formațiunea conservatoare devenise prea îngăduitoare față de revendicările partidelor naționaliste basce și catalane. Inițial, Vox a avut dificultăți în a se face remarcat.

Cel mai notabil episod din primii săi ani, perioadă în care s-a bazat pe o donație substanțială din partea Consiliului Național al Rezistenței Iraniene, o grupare de exilați iranieni, a fost desfășurarea unui drapel spaniol uriaș pe Stânca Gibraltarului.

Totul s-a schimbat în toamna anului 2017, când tentativa Cataloniei de a obține independența a aruncat Spania într-o criză și a făcut ca guvernul PP să pară slab și nepregătit.

Criza a reprezentat o oportunitate extraordinară pentru Vox. Pe de o parte, părea să îi confirme neîncrederea față de partidele naționaliste catalane și basce, iar pe de altă parte, îi permitea să se prezinte drept un apărător neclintit al unității Spaniei.

„Creșterea inițială a Vox a fost alimentată de reacția față de naționalismul catalan, mai exact de sentimentul, apărut în jurul anului 2017, că Spania s-ar putea destrăma”, explică Miguel Gonzalez, jurnalist la El Pais specializat în activitatea Vox și autorul unei noi cărți, Galaxia extremistă: finanțatorii, aliații și strategiile noii extreme drepte.

Această criză i-a oferit partidului vizibilitatea de care avea nevoie pentru ceea ce Gonzalez consideră cea mai importantă realizare politică a sa: aducerea imigrației în centrul dezbaterii politice și determinarea unui PP aflat sub presiune să se deplaseze tot mai mult spre dreapta.

„Era o problemă doar în câteva zone cu niveluri ridicate ale imigrației, precum El Ejido, în Almeria, sau anumite părți din Murcia”, spune Gonzalez. „Dar Vox a reușit să introducă această problemă pe agenda politică și, mai mult decât atât, PP a ajuns treptat să adopte unele dintre pozițiile sale”.

Un exemplu este afluxul masiv de migranți din această vară în exclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, când peste 80.000 de bărbați, femei și copii au trecut granița dinspre Maroc.

Abascal a descris situația drept „o invazie și un act de război promovat de Maroc”, în timp ce liderul PP, Alberto Nuñez Feijoo, a cerut expulzarea tuturor celor care intraseră în teritoriu, indiferent de vârstă sau de circumstanțele individuale.

Încercările PP de a împiedica migrarea propriilor alegători către rivalul său de extremă dreapta au împins partidul într-o serie de contradicții.

Deși predecesorul lui Feijoo, Pablo Casado, a lansat în 2020 un atac dur împotriva Vox, acuzându-i pe Abascal și pe colegii săi că promovează o politică bazată pe „frică, furie, resentimente și răzbunare”, PP a intrat în repetate rânduri în coaliții regionale cu Vox și guvernează în prezent alături de această formațiune patru dintre regiunile autonome ale Spaniei.

Vicente Valentim, profesor de științe politice la IE University din Spania și autorul cărții Normalizarea dreptei radicale, spune că partidele de centru-dreapta ajung să legitimeze extrema dreaptă atunci când îi preiau limbajul și atitudinile.

„După momentul inițial de normalizare, când aceste partide încep să aibă succes, intră în parlament și așa mai departe, urmează o a doua etapă”, explică el.

„Centrul-dreapta se apropie de ele, începe să vorbească la fel și să intre în coaliții cu acestea”.

Potrivit profesorului, o asemenea strategie poate avea costuri electorale importante.

„PP s-a apropiat de Vox, iar atunci când două partide au opinii atât de asemănătoare asupra unei probleme atât de importante precum imigrația, unii alegători pur și simplu preferă originalul în locul copiei și ajung să voteze Vox”.

Țintele ostilității

Pe lângă preocuparea obsesivă pentru imigrație, Vox a adus în centrul politicii spaniole și tendința sa de a transforma anumite personalități în ținte ale ostilității, fie că este vorba despre fostul președinte separatist al Cataloniei, Carles Puigdemont, fostul lider al partidului de stânga Podemos, Pablo Iglesias, sau Sanchez.

„Vox vorbește despre trădători și infractori”, spune Gonzalez. „Ceea ce face Vox nu este să formuleze evaluări politice, ci să pronunțe verdicte juridice”.

Ostilitatea lui Abascal față de Sanchez este bine cunoscută. În 2023, liderul Vox a declarat că va veni o zi în care spaniolii vor „dori să îl vadă pe Sanchez spânzurat de picioare”.

Programul electoral al partidului promite „inițierea unor proceduri judiciare pentru ca Sánchez și guvernul său să fie judecați pentru trădare și infracțiuni împotriva securității statului, pe baza acțiunilor lor din timpul invaziei din Ceuta”.

Limbajul tot mai agresiv al partidului a fost însoțit, mai recent, de refuzul de a rupe legăturile cu unele dintre cele mai radicale personaje din interiorul formațiunii sau din cercurile apropiate acesteia.

Înaintea primelor alegeri generale din 2019, Vox a fost nevoit să îl retragă pe istoricul și comentatorul Fernando Paz de pe lista candidaților, după ce organizațiile evreiești au protestat față de pozițiile sale „negaționiste și revizioniste” privind Holocaustul.

Astăzi, Paz face parte din consiliul onorific al Fundației pentru Apărarea Națiunii Spaniole, o platformă apropiată de Vox, printre ai cărei cofondatori și membri ai conducerii se numără Abascal.

O organizație de lobby pro-israeliană și-a exprimat anterior îngrijorarea în privința lui Jordi de la Fuente, membru Vox și fost lider al unui partid neonazist, care conduce sindicatul Solidaridad, creat de Vox.

De la Fuente, care urmează să fie judecat pentru presupusa sa implicare într-un atac violent comis în 2019 asupra unui centru care găzduia copii migranți neînsoțiți, candidează din partea Vox în Tarragona.

Vox a insistat că reprezentantul său este nevinovat în privința acuzației de „incitare la ură, ostilitate, violență sau discriminare pe criterii de origine națională”.

Alejandro Baer, sociolog la Consiliul Național al Cercetării din Spania, specializat în memoria colectivă, studiul genocidurilor și studiile evreiești contemporane, explică:

„În urmă cu câțiva ani, partidul era obligat să se distanțeze de asemenea persoane, dar acum acestea nu mai par să reprezinte o problemă pentru imaginea sa”.

„Vox pare să fie suficient de consolidat și de legitim pentru a integra în mod deschis persoane care provin din asemenea medii extremiste”.