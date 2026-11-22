ANCOM schimbă regulile pentru numerele de telefon. Ce înseamnă noile măsuri pentru eSIM, 5G și „obiectele inteligente”

2 minute de citit Publicat la 23:21 22 Noi 2026 Modificat la 23:21 22 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vrea să modifice regulile după care sunt folosite numerele de telefon și o parte dintre resursele tehnice de care au nevoie rețelele de comunicații pentru a funcționa, scrie Economica.

Schimbările sunt gândite pentru noile tehnologii care au apărut în ultimii ani: cartelele SIM virtuale (eSIM), rețelele 5G, rețelele private ale companiilor și noile moduri prin care dispozitivele se conectează la internet. Proiectul a fost pus în consultare publică.

Coduri actualizate după standardele internaționale

Orice rețea de telefonie mobilă este identificată printr-un set de coduri: unul care arată țara și altul care arată rețeaua.

ANCOM propune actualizarea acestor coduri, astfel încât regulile din România să respecte cele mai noi recomandări tehnice internaționale, cunoscute sub numele de Recomandarea ITU-T E.212.

Proiectul clarifică și modul în care aceste coduri pot fi folosite de rețelele private de comunicații. Este vorba, de exemplu, de rețelele proprii pe care le construiesc unele fabrici, porturi sau companii mari.

Pentru că aceste coduri sunt o resursă limitată, ANCOM stabilește condiții prin care ele să fie gestionate eficient. În plus, resursele tehnice vor putea fi alocate temporar și atunci când operatorii fac lucrări de întreținere a rețelelor.

Numerele pentru „dispozitive conectate” vor putea fi folosite mai ușor

Una dintre cele mai importante schimbări privește numerele care încep cu 06. Acestea nu sunt numere obișnuite, folosite de oameni pentru a vorbi la telefon.

Ele sunt folosite în prezent mai ales pentru servicii prin care aparatele transmit automat date, cum ar fi contoarele inteligente, sistemele de monitorizare sau dispozitivele de localizare.

ANCOM explică de ce sunt necesare noile reguli: „Evoluția tehnologiilor de comunicații și dezvoltarea soluțiilor bazate pe eSIM și Internetul Lucrurilor (IoT) au determinat apariția unor servicii în care dispozitivele pot utiliza resurse de numerotație naționale indiferent de locația geografică în care sunt exploatate”.

Astfel, instituția vrea să elimine o parte dintre restricțiile actuale. Numerele cu indicativele 60-64 ar urma să poată fi folosite pentru mai multe tipuri de servicii de conectivitate, chiar și atunci când acestea presupun o intervenție din partea utilizatorului. Rămâne însă o limită importantă: aceste numere nu vor putea fi folosite pentru comunicarea directă între oameni, cum ar fi apelurile sau mesajele.

Proiectul permite și folosirea acestor numere românești în afara țării, fără limite geografice. Condiția este ca operatorii să respecte atât legislația din statele în care sunt folosite efectiv numerele, cât și regulile din România.

Sprijin pentru rețelele private și serviciile noi

Noile prevederi lămuresc modul în care anumite resurse tehnice pot fi folosite în rețelele private, ceea ce ar urma să facă mai ușoară apariția unor modele moderne de furnizare a serviciilor.

ANCOM susține că schimbările păstrează un echilibru între inovație și buna gestionare a resurselor: „În același timp, măsurile propuse urmăresc să asigure administrarea eficientă a resurselor limitate și să mențină compatibilitatea cu standardele și practicile europene și internaționale. Prin aceste modificări, ANCOM continuă procesul de adaptare a cadrului de reglementare la evoluțiile pieței comunicațiilor electronice și la cerințele generate de digitalizare, sprijinind dezvoltarea unor servicii inovatoare și a unor modele de conectivitate adaptate nevoilor actuale ale utilizatorilor și ale industriei”.

Cum poți trimite propuneri

Proiectul de decizie poate fi consultat pe site-ul ANCOM. Cei interesați pot trimite observații și propuneri până pe 11 decembrie 2026, în mai multe moduri: