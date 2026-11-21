Peste 60.000 de pensionari au dat statul în judecată. Șefa Casei Naționale de Pensii: „Nu toți își permit, peste 30% au câștigat”

5 minute de citit Publicat la 08:00 21 Noi 2026 Modificat la 08:11 21 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto:Inquam Photos / Octav Ganea

Aproximativ 60.000 de pensionari au dat statul în judecată, iar până în acest moment 30% dintre ei au obținut câștig de cauză. Președinta Casei Naționale de Pensii (CNPP), Valentina Robu, a spus, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că a cerut o analiză a acestor sentințe pentru a vedea care au fost erorile cele mai comune. Șefa CNPP a adăugat că informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, după un raport al Curții de Conturi, nu este adevărată.

Șefa CNPP a spus că, în urma litigiilor câștigate de pensionarii care au dat casele de pensii în instanță, a cerut să se facă o analiză privind erorile cele mai comune, iar la final va fi redactată o notă tehnică, cu interpretarea corectă, decisă de instanță, ca greșelile să nu se mai repete.

60.000 de pensionari au dat în judecată casele de pensii

Aproximativ 60.000 de pensionari au dat statul în judecată după marea recalculare. Dintre aceștia, peste 30% au primit decizii favorabile. Șefa CNPP a admis că nu toți pensionarii își permit să dea statul în judecată, dar a spus că procentul celor care au câștigat în instanță este unul foarte mic.

„De la intrarea legii 360 avem circa 60.000 de de procese. Nu putem bloca accesul în justiție al pensionarilor. (...) Respectăm deciziile pensionarilor, dar haideți să facem și un mic calcul. Avem așa, 4.000.700 de de pensionari. Din aceste 60.000 de litigii avem 40.000 încă pe rol, da? Și undeva la 20.000, care s-au finalizat, au trecut de fond și de Curtea de Apel.

Din aceste 20.000 avem 6.000 în favoarea pensionarului. Haideți să vedem ce reprezintă 6000 la 4.000.700 de beneficiari. Ce reprezintă? Îmi reprezintă un 0,0009.

Așa este, nu și-au permis (să dea în judecată statul toți pensionari n.red). Să știți că analizăm cu atenție acest aspect, am avut o discuție cu colegii mei și am transmis și colegilor în teritoriu că vom face o analiză a tuturor sentințelor și vedem să observăm care sunt situațiile care au determinat, nu știu, o majoritate ca și câștig în instanță. Vom reanaliza un pic și vom face o o notă tehnică, cu o interpretare corectă”, a spus Valentina Robu.

Pensionarii care au dat casele de pensii în judecată au invocat că nu le-au fost recunoscute adeverințele de grup, condițiile speciale de muncă, dar și că pensiile nu au au fost indexate doi ani la rând. După pronunțarea deciziei definitive a instanței, casele de pensii vor corecta erorile și vor vira sumele restante pensionarilor, a mai spus Robu.

Au fost calculate greșit 2,2 milioane de pensii?

Șefa Casei Naționale de Pensii a spus, de asemenea, că inspectorii Curții de Conturi face extrapolări pe eșantioane de beneficiari, dar nu este adevărat că 2,2 milioane de pensii au fost recalculate greșit.

„Cifra vehiculată de 2,2 milioane nu reflectă faptul că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit. Nu, este un raport al Curții de Conturi care reflectă anumite discordanțe, dar și extrapolări pe eșantioane de beneficiari.

Casa Națională de Pensii este auditată de Curtea de Conturi în fiecare an. Avem și celelalte rapoarte în care se fac aceste verificări și aceste extrapolări. De fiecare dată când avem o misiune din partea Curții de Conturi, ni se lasă măsuri de extindere și aceste lucruri se fac de fiecare dată cu atenție, cu implicarea întregului colectiv din cadrul caselor teritoriale de pensii”, a spus Valentina Robu.

Șefa CNPP a explicat că dosarele de pensii sunt verificate de mai multe instituții ale statului, nu doar de Curtea de Conturi.

„Casele de pensii sunt verificate atât de Corpul de control al Ministrului Muncii, de Corpul de control al premierului, de Corpul de control intern al Casei Naționale, astfel că aceste dosare sunt într-o continuă verificare.

Dacă se găsesc anumite erori, acestea se corectează și de fiecare dată se restituie sumele către pensionari. De la data, de când s-a ivit acea eroare de calcul sau de interpretare, că nu sunt doar erori de calcul, sunt și erori de interpretare”, a spus ea.

Valentina Robu a admis că în momentul în care s-a trecut la noua lege a pensiilor și s-a realizat recalcularea indemnizațiilor au existat „sincope”, care însă au fost corectate.

Șefa CNPP a spus că erorile s-au datorat volumului foarte mare de muncă - circa 5 milioane de dosare - și lipsei acute de personal de la casele de penii.

„Oamenii care au lucrat și la mare recalculare au trebuit să țină cont și de activitatea curentă. A fost așa, o activitate în plus care a necesitat un ritm mult mai alert.

Nu puteai să să stai și să analizezi și să acorzi un timp, un timp care ar fi trebuit să fie mult mai îndelungat pentru analiza unui dosar. Pentru că să nu uităm că într-un dosar avem activitatea unor persoane care se întinde și poate și pe o perioadă de 40 de ani. Îți trebuie atenție și trebuie să te adaptezi în cei 40 de ani

(...) Am avut 2025 februarie, ne-au plecat vreo 500 de oameni pregătiți din sistem, pentru că în acea perioadă cumulau pensia cu salariu. (...) Atunci, a fost un mic cutremur în casele de pensii, pentru că au plecat oameni din direcțiile de specialitate”, a spus ea.

Ce a descoperit Curtea de Conturi

La începutul lunii septembrie, un raport al Curții de Conturi scotea la iveală o statistică revoltătoare: 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Ulterior, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că a fost vorba despre o „majoră eroare de comunicare”.

Misiunea de audit financiar a fost efectuată de Curtea de Conturi în perioada 18 august 2025 - 27 februarie 2026 și a vizat anul 2024. La finalul evaluării, auditorii Curții de Conturi au descoperit „deficiențe cu influențe semnificative și generalizate” în situațiile financiare ale CNPP, care au fost detaliate pe larg într-un raport de audit financiar.

Printre principalele probleme semnalate în raportul citat se numără:

utilizarea Fondului de rezervă bugetară pentru cheltuieli recurente;

recalcularea greșită a drepturilor de pensie în baza noului cadru legal;

continuarea virării indemnizațiilor după decesul beneficiarilor;

acordarea indemnizației de urmaș unor persoane, care conform legii, nu mai beneficiau de acest drept;

calcularea greșită a indemnizației de urmaș:

acordarea necuvenită a unor sporuri, facilități fiscale, salarii pentru posturi care ar fi trebuit desființate;

La final Curtea de Conturi a făcut mai multe recomandări pentru remedierea problemelor semnalate, recalcularea pensiilor, recuperarea prejudiciilor și actualizarea sistemelor informatice. Termenul de implementare este 31.12.2026.