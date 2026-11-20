"Noi nu exportăm materii prime, dar pentru Franța am făcut-o". Ce câștigă Malaezia din acordul cu Macron pentru pământuri rare

2 minute de citit Publicat la 23:19 20 Noi 2026 Modificat la 23:19 20 Noi 2026

Franța și Malaezia au încheiat un acord privind extracția și prelucrarea pământurilor rare. FOTO: Profimedia Images

Franța și Malaezia au încheiat un acord privind extracția și prelucrarea pământurilor rare, prin care Parisul își diversifică sursele de aprovizionare, pe o piață dominată de China. Malaezia a acceptat astfel să facă o excepție pentru Franța de la restricțiile privind exportul de pământuri rare neprelucrate, în schimbul sprijinului francez pentru dezvoltarea industriei locale, scrie Euronews. Proiectul comun ar urma să devină operațional la începutul anului 2027.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat calendarul proiectului marți, în timpul unei vizite de două zile la Kuala Lumpur. Totodată, Macron și premierul malaezian Anwar Ibrahim au convenit să ridice relațiile bilaterale la nivel de parteneriat strategic.

Proiectul reunește compania franceză Carester și firma malaeziană Malaco Mining. În iulie, cele două companii au anunțat că vor construi o uzină de separare a pământurilor rare în statul Perak, în nordul Malaeziei, printr-un parteneriat pe zece ani. Proiectul ar urma să aducă pe piață încă 13.000 de tone de minerale prelucrate, inclusiv materiale necesare fabricării magneților de înaltă performanță.

"Activitatea ar urma să înceapă la începutul anului 2027", a declarat Macron într-o conferință de presă comună. El a explicat că proiectul prevede atât extracția, cât și prelucrarea în Malaezia, cu volume și capacități rezervate și cu posibilitatea rafinării în Franța, pe care a descris-o drept esențială pentru întregul lanț de producție.

Malaezia găzduiește deja cea mai mare uzină de prelucrare a pământurilor rare din afara Chinei. Beijingul domină aprovizionarea mondială cu aceste materiale, folosite la fabricarea telefoanelor inteligente, a avioanelor de luptă, a mașinilor electrice și a turbinelor eoliene. Această poziție face din Malaezia un partener căutat de țările care vor să își diversifice sursele de aprovizionare.

Anwar a declarat că Malaezia a făcut o excepție de la politica sa privind exportul de pământuri rare neprelucrate, în schimbul sprijinului francez pentru dezvoltarea industriei locale. Premierul a numit acordul "unic" și a lăsat deschise detaliile privind aplicarea lui.

"Noi nu exportăm materii prime, dar în cazul Franței am făcut-o, pentru că v-ați angajat să le prelucrați și să lucrați în echipă cu partenerii malaezieni", a spus Anwar.

Premierul a adăugat că acordul arată cum țările bogate în resurse pot colabora cu parteneri străini și pot obține, în același timp, transfer de tehnologie, formare profesională și expertiză industrială.

Macron a spus că parteneriatul reflectă angajamentul celor două țări de a-și apăra suveranitatea și de a-și spori independența într-o lume tot mai marcată de rivalitatea dintre marile puteri.

Elicoptere Airbus și cooperare în domeniul semiconductorilor

Cele două guverne au semnat și acorduri privind apărarea, aprovizionarea cu energie și cooperarea digitală. În domeniul apărării, au convenit asupra unui nou plan de cooperare industrială și asupra sprijinului francez pentru un centru regional de combatere a amenințărilor hibride. Malaezia va cumpăra, de asemenea, elicoptere Airbus pentru misiuni militare de căutare și salvare în zone de luptă.

În sectorul semiconductorilor, compania malaeziană SkyeChip și firma franceză SiPearl vor lucra împreună la dezvoltarea unei platforme de calcul de înaltă performanță.

"Pe măsură ce ne apropiem de împlinirea a 70 de ani de relații diplomatice, această vizită marchează o nouă etapă pentru cele două țări", a declarat Macron.

Schimburile comerciale dintre Franța și Malaezia au depășit 4,9 miliarde de euro anul trecut. Macron a precizat că peste 300 de companii franceze sunt active în Malaezia și că Franța este al doilea mare investitor european în această țară.

Este a treia vizită a unui președinte francez în Malaezia de la stabilirea relațiilor diplomatice, în 1957. Macron a sosit luni seară din Cambodgia, unde participase la un summit al țărilor francofone.