Ask Maps ajunge şi în România: noul asistent AI din Google Maps vorbește acum românește. Cum te ajută să planifici călătorii

1 minut de citit Publicat la 23:17 20 Noi 2026 Modificat la 23:17 20 Noi 2026

Sursa foto: Getty Images

Google a lansat Ask Maps şi în România, o nouă funcție bazată pe inteligența artificială Gemini. Cu ajutorul acesteia, utilizatorii pot obține răspunsuri la întrebări complexe, pot descoperi locuri în funcție de preferințe și pot să creeze itinerarii personalizate pentru excursii sau călătorii, anunţă Google România.

Funcționalitatea este activată treptat, urmând să fie disponibilă tuturor utilizatorilor din România în aproximativ o lună. Odată cu această extindere, Ask Maps ajunge în peste 200 de țări și teritorii la nivel global.

Cum funcţionează Ask Maps

Sursa citată transmite că Ask Maps răspunde la întrebări complexe, pentru care o hartă clasică nu oferea până acum un răspuns direct. În loc să parcurgi liste de rezultate și recenzii, poți întreba direct: „Există un teren public de tenis cu nocturnă unde pot juca diseară?”.

Recomandările pot ține cont și de locurile pe care le-ai căutat sau salvat anterior în Maps.

Cum accesezi Ask Maps

Google îi anunţă pe utilizatori că, pentru a folosi Ask Maps, trebuie să:

Deschizi aplicația Google Maps pe telefon.

Atingi butonul „Ask Maps”.

Să scrii sau să rostești întrebarea și consultă răspunsul și locurile marcate pe hartă.

Ask Maps poate crea itinerarii pentru o excursie de o zi sau o călătorie de mai multe zile, cu opriri pentru masă, cumpărături sau activități în aer liber.

Ask Maps în limba română este lansat treptat pe Android și iOS și va fi disponibil tuturor utilizatorilor din România în aproximativ o lună. Funcționalitățile de planificare a itinerariilor și de consultare a listelor salvate sunt disponibile în toate țările în care este oferit Ask Maps, mai precizează Google.