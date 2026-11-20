Cum îți verifici pe internet vechimea în muncă, sau dacă angajatorii au depus declarația 112. Șefa Casei de Pensii explică pașii online

Interviu cu Valentina Robu, directoarea Casei Naționale de Pensii Publice. Sursa foto: Antena 3 CNN

Șefa CNPP, Valentina Robu, a explicat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, cum își pot verifica angajații români vechimea în muncă și ce alte informații găsesc online pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice.



Digitalizarea de la Casa de Pensii îi ajută pe români să afle vechimea, dar și dacă angajatorul plătește cotizațiile la stat.

Șefa CNPP a explicat care este procedura.

„Cei care accesează, și dacă și-au făcut un cont pe portal, pot să intre după, în spațiul virtual privat, în SPV. Aici, fiecare din cei care au cont, pot să își verifice vechimea. Dacă au înainte de aprilie 2001 cărțile de muncă și au fost certificate, își pot regăsi acea perioadă. Au, de asemenea, partea de vechime realizată după aprilie 2001, așa cum a fost preluată din declarația 112, declarații care se pun la ANAF de către angajatori.

Poate să-și verifice lunar dacă angajatorul a respectat și are depusă declarația. Este o chestie foarte importantă. Pentru că foarte mulți verifică acest aspect abia în momentul în care se pensionează și constată că, dacă au avut mai mulți angajatori, posibil ca unul din angajatori să nu fi declarat și atunci trebuie să facă mai multe drumuri, la angajator, dacă mai există, sau să meargă să își reconstituie vechimea și tot așa. Și angajații și pensionarii pot verifica.”, a precizat Valentina Robu.

Cum verifici online vechimea ta în muncă, pas cu pas

Pentru o verificare online a vechimii în muncă, primul pas este crearea unui cont pe portalul oficial al CNPP.

Solicitarea accesului se face prin completarea formularului disponibil pe site-ul instituției. După validarea identității, utilizatorul primește acces la contul personal, unde poate consulta gratuit informațiile privind activitatea sa profesională și contribuțiile înregistrate. Persoanele care dețin semnătură electronică calificată pot finaliza procedura integral online, fără deplasare la casa teritorială de pensii.

În contul CNPP pot fi consultate, printre altele:

stagiile anuale și lunare de cotizare;

perioadele lucrate după 1 aprilie 2001;

informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori;

date privind viramentele către Pilonul II de pensii private.

Pentru perioadele de muncă anterioare datei de 1 aprilie 2001, dovada vechimii se face, de regulă, cu carnetul de muncă sau, dacă acesta lipsește, prin adeverințe eliberate de foștii angajatori ori de deținătorii legali ai arhivelor, conform legislației în vigoare.

De ce trebuie să îți cunoști stagiul de cotizare efectuat

Stagiul de cotizare reprezintă unul dintre principalele elemente luate în calcul la stabilirea dreptului la pensie și la calcularea cuantumului acesteia. De aceea, verificarea periodică a datelor din evidențele CNPP poate preveni situațiile în care anumite perioade lucrate nu apar în sistem din cauza unor erori de raportare.

Specialiștii recomandă ca salariații să își verifice situația înainte de depunerea dosarului de pensionare, astfel încât eventualele neconcordanțe să poată fi remediate în timp util. În unele cazuri, corectarea evidențelor poate necesita prezentarea unor documente suplimentare sau emiterea unor adeverințe de către foștii angajatori.

Pe lângă dreptul la pensie, cunoașterea stagiului de cotizare poate fi utilă și în alte situații, precum dovedirea vechimii în muncă pentru anumite drepturi salariale sau pentru diverse proceduri administrative. Verificarea online oferă acces rapid la aceste informații, fără drumuri la ghișee și fără costuri.