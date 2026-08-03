Cum poți verifica online vechimea în muncă și de ce trebuie să o faci

Femeie în fața unui laptop. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Verificarea online a vechimii în muncă este una dintre cele mai utile operațiuni pe care le poate face orice salariat. Prin intermediul contului personal de pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), românii pot consulta stagiul de cotizare, perioadele lucrate și informațiile transmise de angajatori către sistemul public de pensii.

Accesul la aceste date este important atât pentru cei care se apropie de pensionare, cât și pentru persoanele aflate în activitate, deoarece eventualele erori pot fi descoperite și corectate din timp.

Cum poți verifica online vechimea ta în muncă

Pentru o verificare online a vechimii în muncă, primul pas este crearea unui cont pe portalul oficial al CNPP.

Portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP)

Solicitarea accesului se face prin completarea formularului disponibil pe site-ul instituției. După validarea identității, utilizatorul primește acces la contul personal, unde poate consulta gratuit informațiile privind activitatea sa profesională și contribuțiile înregistrate. Persoanele care dețin semnătură electronică calificată pot finaliza procedura integral online, fără deplasare la casa teritorială de pensii.

În contul CNPP pot fi consultate, printre altele:

stagiile anuale și lunare de cotizare;

perioadele lucrate după 1 aprilie 2001;

informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori;

date privind viramentele către Pilonul II de pensii private.

Pentru perioadele de muncă anterioare datei de 1 aprilie 2001, dovada vechimii se face, de regulă, cu carnetul de muncă sau, dacă acesta lipsește, prin adeverințe eliberate de foștii angajatori ori de deținătorii legali ai arhivelor, conform legislației în vigoare.

De ce trebuie să îți cunoști stagiul de cotizare efectuat

Stagiul de cotizare reprezintă unul dintre principalele elemente luate în calcul la stabilirea dreptului la pensie și la calcularea cuantumului acesteia. De aceea, verificarea periodică a datelor din evidențele CNPP poate preveni situațiile în care anumite perioade lucrate nu apar în sistem din cauza unor erori de raportare.

Specialiștii recomandă ca salariații să își verifice situația înainte de depunerea dosarului de pensionare, astfel încât eventualele neconcordanțe să poată fi remediate în timp util. În unele cazuri, corectarea evidențelor poate necesita prezentarea unor documente suplimentare sau emiterea unor adeverințe de către foștii angajatori.

Pe lângă dreptul la pensie, cunoașterea stagiului de cotizare poate fi utilă și în alte situații, precum dovedirea vechimii în muncă pentru anumite drepturi salariale sau pentru diverse proceduri administrative. Verificarea online oferă acces rapid la aceste informații, fără drumuri la ghișee și fără costuri.