În anii '60, Prințul Philip i-a trimis o cristelniță din secolul al XII-lea lui Charles, la internat. Care este motivul acestei decizii

Regina Camilla, Regele Charles, alături de Regina Elisabeta a II-a şi Prinţul Philip, duce de Edinburgh, la un eveniment de pe 27 mai 2025. Sursa foto: Getty Images

Prințul Philip a trimis o cristelniță, care datează din secolul al XII-lea, la şcoala-internat unde învăţa Charles în anii '60. Cristelnița normandă a fost transportată din Shropshire, un comitat rural din regiunea West Midlands din Anglia, în Scoția pentru ca Charles să fie "înconjurat de obiecte vechi, de o frumusețe specific englezească", relatează The Independent. Potrivit declaraţiilor lui William Cash, cei care vizitează biserica în care se află acum vechea cristelniţă sunt luați prin surprindere când descoperă că aceasta are o istorie legată de Familia Regală a Marii Britanii, mai ales că lăcașul se află într-o zonă retrasă din Shropshire.

O cristelniță normandă din secolul al XII-lea, descrisă cândva drept "parcă desprinsă dintr-o legendă arthuriană", a călătorit din comitatul Shropshire, situat în Anglia, în Scoția în perioada în care actualul Rege Charles învăța acolo, în anii 1960.

Prințul Philip a fost cel care a organizat mutarea cristelniței la Gordonstoun School, din Moray, atunci când Charles și-a început studiile acolo, în 1962. Intenția sa era ca tânărul prinț să fie "înconjurat de obiecte vechi de o frumusețe englezească", potrivit sursei citate.

Așa-numita "cristelniță Gordonstoun", o cristelniță normandă distinctivă, de formă cilindrică, cu sculpturi ornamentale la exterior și și căptușită cu plumb la interior, a fost amplasată timp de mai mulți ani în capela școlii. Ulterior, aceasta a fost readusă la locul său de origine, Biserica Sfântul Mihail din Upton Cressett, în Shropshire, unde se află și în prezent.

Unul dintre actualii custozi ai obiectului a povestit recent parcursul său neobișnuit la nord de graniță și modul în care Prinţul Philip l-a salvat de la uitare.

Ducele de Edinburgh a remarcat cristelnița în timpul unei vizite pe care a făcut-o la Biserica Sfântul Mihail, în anii 1960, alături de fostul deputat Ivor Bulmer-Thomas, cu care colabora la un proiect destinat protejării bisericilor istorice nefolosite.

Jurnaliştii de la The Independent au mai scris că, la acea vreme, lăcașul de cult nu mai era folosit din 1958, se afla într-o "stare deplorabilă", fiind aleasă ca exemplu pentru a-i arăta Prințului Philip o biserică rurală dărăpănată, care avea nevoie urgentă de salvare.

Ulterior, Ivor Bulmer-Thomas a înființat Redundant Churches Fund, organizație care avea să devină mai târziu Churches Conservation Trust, al cărei patron este în prezent Regele Charles al III-lea.

Părinții lui William Cash s-au mutat în anii 1970 pe domeniul Upton Cressett, unde se află biserica de gradul I de clasare ca monument istoric.

El a povestit că, atunci când Prințul Philip a vizitat Biserica Sfântul Mihail, aceasta era încuiată, iar obiectele din interior, inclusiv cristelnița, urmau să fie depozitate.

"Ei au mers să o vadă, iar Prințul Philip ar fi spus (n.r.: despre cristelniță): «Cred că ar fi foarte bine dacă ar fi mutată la Gordonstoun, pentru că vreau ca fiul meu să fie înconjurat de obiecte vechi de o frumusețe englezească»", a povestit William Cash, potrivit sursei citate.

În timpul declaraţiilor, acesta a mai spus: "Cred că Prinţul Philip s-a gândit: «Ce risipă ar fi să rămână pur și simplu într-un depozit». Este destul de mare – cum au reușit să o transporte până la Gordonstoun, chiar nu știu. Este o poveste neobișnuită despre care, până în ziua de azi, majoritatea oamenilor nu au auzit".

Deși la Biserica Sfântul Mihail nu se mai oficiază slujbe cu regularitate, cristelnița este folosită ocazional și în prezent. William Cash a spus că atât el, cât și alți membri ai familiei sale au fost botezați folosind această cristelniță.

El a mai precizat că vizitatorii lăcaşului de cult rămân "uimiți" atunci când află despre legătura cristelniței cu Familia Regală a Marii Britanii, având în vedere că aceasta se află ascunsă "în mijlocul pustietății din Shropshire".