Cum vor arăta noile bancnote euro: Șase milioane de europeni au ales între Beethoven, Maria Callas și berze

Cele 10 propuneri pentru o reproiectare completă, primele de la intrarea în circulație a monedei unice în 2002, au fost dezvăluite săptămâna trecută. Foto: ECB

Bancnotele euro ar putea avea un aspect complet nou în următorii ani, iar europenii sunt invitați să decidă dacă acestea vor ilustra mari personalități precum Maria Callas, Ludwig van Beethoven sau Leonardo da Vinci ori specii de păsări și peisaje naturale. Peste șase milioane de persoane au participat deja la consultarea lansată de Banca Centrală Europeană, scrie The Guardian.

Cele 10 propuneri pentru o reproiectare completă, primele de la intrarea în circulație a monedei unice în 2002, au fost dezvăluite săptămâna trecută de președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Acestea includ cinci propuneri pe tema culturii și cinci pe tema vieții sălbatice.

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Fiecare oferă o interpretare grafică diferită a culorilor și motivelor pentru bancnotele de 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € și 200 €, care au fost stabilite în prealabil de BCE.

Viața culturală a Europei este reprezentată pe fața bancnotelor de soprana Maria Callas, compozitorul german Beethoven, omul de știință polono-francez Curie, Cervantes, autorul lui Don Quijote, pictorul renascentist Leonardo da Vinci și pacifista austriacă și lidera pentru eliberarea femeilor Bertha von Suttner, cu scene publice de activitate artistică și intelectuală pe verso.

Păsările selectate pentru bancnotele cu tematică naturală sunt cățărătorul de zid, pescărușul albastru, pricopul, barza albă, avoceta și corbul de mare, pe diferite peisaje tipice continentului.

Feedback-ul din sondajul de pe site-ul BCE, care se încheie pe 21 septembrie, va contribui la determinarea designului pe care banca centrală îl va alege câștigător la sfârșitul anului 2026. Un purtător de cuvânt a declarat că rezultatul unui al doilea sondaj cantitativ și verdictul unui juriu de designeri vor avea, de asemenea, o influență asupra alegerii sale. Nu se așteaptă o combinație a celor două teme.

Noile bancnote, care vor continua să fie tipărite pe hârtie, mai degrabă decât pe polimer, ca în unele țări, cum ar fi Regatul Unit, nu vor intra în circulație decât în ​​2030 sau 2031.

Cele 10 modele selectate din 1.241 de aplicații la un apel deschis din 2025, sunt toate realizate de artiști care nu proiectează de obicei bancnote, iar unele arată radical diferit de banii de hârtie din orice altă parte a lumii.

Zece modele selectate din 1.241 de aplicații

Un designer de carte olandez, Joost Grootens, a decupat imaginile unor personalități culturale strâns în jurul ochilor, accentuându-le viziunea mai degrabă decât statutul lor iconic, în timp ce Jan Robert Dünnwelle, un ilustrator german, a redat aceleași personalități în stilul liber și schițat al unui roman grafic.

În propunerile artistei franceze Isabelle Daëron, păsările zboară pe un aranjament vertical, mai degrabă decât pe cel orizontal, mai convențional, la fel ca cele ale lui Ville Tietäväinen, un designer grafic finlandez care a reprezentat călătoriile păsării în secvență, deplasându-se progresiv de la munte la mare.

Philippe Geoffroy, șeful secției pentru bancnote noi de la BCE, a declarat: „Feedback-ul publicului a fost foarte clar. Își doresc bani care să aibă un aspect european.”

În Marea Britanie, Banca Angliei a stârnit o oarecare furie la începutul acestui an când a anunțat că bancnotele reproiectate vor înfățișa fauna sălbatică în loc de figuri istorice precum Winston Churchill sau William Shakespeare. Pentru unii comentatori, motivele animaliere „apolitice” au reprezentat lupta de a identifica puncte de unire culturale comune în vremuri de polarizare politică.

Noile bancnote euro par să facă un pas în direcția opusă. Până acum, bancnotele euro au înfățișat în mod deliberat motive „neutre” pentru a evita ofensarea națiunilor membre individuale: poduri, uși și ferestre imaginare care exemplifică stiluri arhitecturale istorice fără a înfățișa clădiri sau locuri europene specifice din viața reală.

Totuși, deși reproiectarea actuală este motivată în mod similar de nevoia de noi elemente de securitate, UE nu pierde nici o oportunitate de construire a identității.

„Principalul motiv din spatele reproiectării este de a fi cu mult înaintea contrafacerii”, a spus Geoffroy. „Dar, pe parcurs, dorim să creștem identificarea cu moneda unică și să o facem mai semnificativă din punct de vedere grafic. Vrem să ne îndepărtăm de neutralitate.”

Listă de icoane culturale nu este doar fin echilibrată pentru a reprezenta diferite colțuri ale zonei euro (deși cu o gaură evidentă în țările baltice). De asemenea, prezintă artiști și gânditori care nu pot fi revendicați de o singură țară, fie pentru că opera lor a depșit granițele, fie din cauza biografiei lor.

Callas s-a născut la New York, dar cariera sa a înflorit în Grecia și Italia. Cariera lui Curie, care a descoperit radiul și poloniul împreună cu soțul ei, Pierre, s-a desfășurat la Varșovia și Paris. Von Suttner a petrecut timp la Praga, Tbilisi și Viena.

Deși niciuna dintre păsările care ar fi înfățișate pe notițele despre fauna sălbatică nu se găsește exclusiv în Europa, acestea ar fi asociate, pe de altă parte, cu imagini ale clădirilor care găzduiesc instituțiile politice, juridice și financiare ale UE din Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg și Frankfurt.