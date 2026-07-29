Este „Chat Control” sfârșitul mesajelor private în Europa? Totul despre proiectul care a stârnit controverse uriașe

6 minute de citit Publicat la 23:37 29 Iul 2026 Modificat la 23:37 29 Iul 2026

Chat Control 1.0 este o derogare temporară de la regulile europene ePrivacy, privind confidențialitatea comunicațiilor electronice. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană a prelungit până în aprilie 2028 regulile temporare care le permit platformelor online să caute, în mod voluntar, materiale ce prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Decizia nu le oferă autorităților acces liber la conversațiile cetățenilor, însă miza reală este proiectul permanent numit informal „Chat Control 2.0”, care ar putea schimba felul în care sunt tratate mesajele private în Europa.

Negocierile sunt departe de final. Parlamentul European, statele membre și Comisia Europeană nu au reușit încă să se pună de acord asupra celei mai controversate probleme: dacă platformele ar putea fi obligate să scaneze mesajele utilizatorilor și ce se va întâmpla cu serviciile protejate prin criptare end-to-end, precum WhatsApp și Signal, scrie Euronews.

Ce este, de fapt, „Chat Control”

„Chat Control” nu este numele oficial al unei singure legi. Termenul este folosit în dezbaterea publică pentru mai multe inițiative europene care urmăresc să combată distribuirea online a materialelor privind abuzurile sexuale asupra copiilor.

În acest moment, trebuie făcută diferența între două dosare.

Primul este așa-numitul „Chat Control 1.0”, o măsură temporară care le permite platformelor să detecteze și să raporteze voluntar conținutul suspect.

Al doilea este „Chat Control 2.0”, proiectul unei legi permanente, aflat încă în negociere. Acesta ar putea introduce obligații mai stricte pentru companiile care oferă servicii de mesagerie, găzduire sau comunicare online.

Confuzia dintre cele două a făcut ca mulți utilizatori să creadă că Uniunea Europeană a aprobat deja scanarea tuturor conversațiilor private. Lucrurile nu stau însă așa.

Ce reguli au fost prelungite până în 2028

Regimul temporar a fost introdus în 2021, sub forma unei derogări de la normele europene privind confidențialitatea comunicațiilor electronice.

Pe baza acestei derogări, furnizorii de servicii online pot folosi tehnologii automate pentru a identifica imagini, videoclipuri sau conversații care ar putea avea legătură cu abuzurile sexuale asupra copiilor. Atunci când găsesc conținut suspect, companiile îl pot raporta autorităților competente.

Participarea este însă voluntară. Legea nu înseamnă că polițiștii, guvernele sau instituțiile europene pot intra oricând în conturile oamenilor și le pot citi mesajele.

Măsura a expirat pe 3 aprilie, după ce prelungirea sa fusese respinsă în luna martie de Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European. Dosarul a fost însă readus rapid la vot, iar pe 9 iulie o nouă încercare de respingere nu a strâns majoritatea necesară.

Regimul temporar va rămâne astfel în vigoare până pe 3 aprilie 2028.

Votul a provocat nemulțumiri și din cauza procedurii folosite. Mai mulți eurodeputați au votat împotriva prelungirii decât în favoarea ei, însă pentru respingerea măsurii era necesară o majoritate absolută, prag care nu a fost atins.

Pot fi citite mesajele de pe WhatsApp sau Signal?

În forma actuală a regulilor temporare, comunicațiile protejate prin criptare end-to-end sunt exceptate.

Criptarea end-to-end înseamnă că mesajul poate fi citit numai de persoana care îl trimite și de destinatar. În mod normal, nici compania care administrează aplicația nu are acces la conținutul conversației.

Prin urmare, prelungirea „Chat Control 1.0” nu înseamnă că toate mesajele trimise pe WhatsApp sau Signal vor fi scanate.

Regulile permit anumitor platforme să continue verificarea voluntară a comunicațiilor care intră în domeniul lor de aplicare, dar nu oferă un drept general de acces la conversațiile criptate.

Această protecție se referă însă la regimul temporar. Nu este încă limpede ce se va întâmpla în legea permanentă.

Marea miză: „Chat Control 2.0”

Adevărata confruntare se poartă în jurul viitorului regulament european pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor în mediul online.

Proiectul prevede că platformele ar trebui să evalueze riscul ca serviciile lor să fie folosite pentru distribuirea materialelor ilegale sau pentru racolarea minorilor.

Companiile ar putea fi obligate să adopte măsuri de prevenire, să elimine conținutul ilegal și, în anumite situații, să respecte ordine de detectare emise de autorități.

Tocmai aceste ordine au provocat cele mai mari controverse. Criticii se tem că ele ar putea obliga platformele să analizeze mesajele oamenilor înainte ca acestea să fie criptate și trimise.

În primele variante ale proiectului au fost menționate inclusiv comunicațiile criptate. Parlamentul European a cerut ulterior ca măsurile să fie strict țintite și să nu se transforme într-o verificare generală a tuturor utilizatorilor.

Negocierile sunt blocate

Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană negociază forma finală a legii din decembrie 2025.

Până acum, părțile nu au reușit să ajungă la un acord asupra scanării obligatorii a mesajelor. Cea de-a cincea rundă de negocieri, desfășurată pe 29 iunie, s-a încheiat fără o soluție.

Discuțiile urmează să fie reluate în septembrie.

Parlamentul European susține că ordinele de detectare trebuie folosite doar în ultimă instanță, pentru perioade limitate și în cazurile în care există suspiciuni concrete. Eurodeputații au cerut, de asemenea, ca mesajele text și comunicațiile criptate end-to-end să fie protejate.

Statele membre susțin o abordare mai largă, bazată pe evaluări obligatorii ale riscurilor și pe măsuri suplimentare pentru platformele considerate vulnerabile la distribuirea conținutului ilegal.

Forma finală va depinde de compromisul la care vor ajunge cele trei instituții.

De ce este susținut proiectul

Susținătorii „Chat Control” spun că platformele online au devenit unul dintre principalele locuri în care sunt distribuite materiale privind abuzurile sexuale asupra copiilor.

Europol a raportat peste 20 de milioane de sesizări referitoare la posibile astfel de materiale în 2024.

Autoritățile spun că sistemele de detectare pot ajuta la identificarea copiilor abuzați, la oprirea răspândirii imaginilor și la găsirea persoanelor care produc sau distribuie conținutul.

Susținătorii proiectului avertizează și că, fără o bază legală clară, unele platforme nu ar mai putea continua verificările și raportările pe care le fac în prezent.

De ce este atât de contestat

Organizațiile pentru protecția vieții private și specialiștii în securitate cibernetică spun că problema nu este scopul declarat al legii, ci metoda prin care acesta ar putea fi atins.

Una dintre soluțiile discutate este scanarea conținutului direct pe telefonul sau dispozitivul utilizatorului, înainte ca mesajul să fie criptat.

În această situație, mesajul ar rămâne criptat în timp ce este trimis, dar ar fi analizat înainte de a beneficia de protecția criptării. Criticii spun că, în practică, acest lucru ar slăbi criptarea end-to-end.

Există și riscul apariției unor rezultate greșite. Sistemele automate ar putea interpreta drept suspecte fotografii sau conversații perfect legale, ceea ce ar putea duce la raportarea unor persoane nevinovate.

O altă temere este că infrastructura creată pentru depistarea unui anumit tip de conținut ar putea fi extinsă, în viitor, și la alte categorii de mesaje.

Experții avertizează, de asemenea, că orice mecanism care poate analiza conversațiile ar putea deveni o țintă pentru hackeri, servicii de informații sau guverne care vor să supravegheze utilizatorii.

Signal amenință că ar putea pleca din Europa

Signal, una dintre aplicațiile cunoscute pentru protejarea comunicațiilor, a anunțat că nu va accepta introducerea unui sistem de scanare a mesajelor.

Reprezentanții companiei susțin că verificarea conținutului înainte de criptare anulează, în esență, protecția oferită de criptarea end-to-end.

Signal a avertizat că ar prefera să părăsească piața europeană decât să introducă în aplicație un mecanism care ar permite supravegherea conversațiilor.

Retragerea nu este însă iminentă. Regulile temporare aflate acum în vigoare exclud comunicațiile criptate end-to-end, iar legea permanentă nu a fost încă adoptată.

Este acesta sfârșitul mesajelor private?

Deocamdată, nu.

Uniunea Europeană nu a aprobat o lege care să le permită autorităților să citească liber toate mesajele cetățenilor. Regimul valabil până în 2028 le permite unor platforme să facă verificări voluntare și exclude, în forma actuală, comunicațiile criptate end-to-end.

Viitorul mesajelor private depinde însă de rezultatul negocierilor privind „Chat Control 2.0”.

Dacă Parlamentul European își va impune poziția, verificările ar urma să fie țintite, limitate și să nu se aplice conversațiilor criptate.

Dacă viitoarea lege va permite scanarea mesajelor înainte ca acestea să fie criptate, aplicații precum Signal sau WhatsApp ar putea fi obligate să își schimbe modul de funcționare.

Așadar, mesajele private nu dispar acum, dar felul în care vor fi protejate în Europa se decide chiar în aceste negocieri.