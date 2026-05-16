WhatsApp introduce abonamentul Plus. Cât costă și ce funcții noi primesc utilizatorii

1 minut de citit Publicat la 08:00 16 Mai 2026 Modificat la 08:26 16 Mai 2026

Funcția este disponibilă momentan pentru un număr limitat de utilizatori. Foto: Hepta

WhatsApp pregătește lansarea unui nou abonament cu plată, numit „WhatsApp Plus”, care aduce funcții suplimentare de personalizare pentru utilizatorii Android și iPhone. Noul plan premium introduce teme personalizate, pictograme noi pentru aplicație, mai multe conversații fixate, tonuri de apel dedicate și opțiuni avansate de organizare a chat-urilor, scrie Business Standard.

Potrivit companiei, funcția este disponibilă momentan pentru un număr limitat de utilizatori, după o perioadă de testare beta. Publicația MacRumors susține însă că, în prezent, abonamentul este disponibil doar pentru utilizatorii iOS din Europa și Mexic.

Ce aduce nou WhatsApp Plus

Meta precizează că WhatsApp Plus este un abonament opțional care nu modifică funcțiile de bază ale aplicației. Mesajele, apelurile audio și video, actualizările de status și criptarea end-to-end vor rămâne gratuite pentru toți utilizatorii. Noul plan se adresează în special celor care vor mai multe opțiuni de personalizare.

Una dintre cele mai importante noutăți este posibilitatea schimbării aspectului aplicației. Utilizatorii vor avea acces la 18 culori diferite pentru interfață, care înlocuiesc clasicul verde WhatsApp. În plus, abonamentul include 14 variante noi de iconițe pentru aplicație, de la modele minimaliste până la designuri mai elaborate.

Abonamentul oferă și pachete exclusive de stickere animate cu efecte speciale. Acestea pot fi văzute inclusiv de utilizatorii care nu au abonament premium.

O altă schimbare importantă vizează conversațiile fixate. În versiunea standard, utilizatorii pot fixa doar trei chat-uri, însă cei care aleg WhatsApp Plus vor putea fixa până la 20 de conversații.

Mai multe opțiuni pentru notificări și personalizare

WhatsApp Plus adaugă și tonuri de apel suplimentare pentru contactele importante. De asemenea, utilizatorii vor putea aplica aceleași teme, notificări sau setări pentru mai multe conversații simultan, fără să fie nevoie să le modifice individual.

Cât costă noul abonament

Potrivit MacRumors, WhatsApp Plus costă momentan 2,49 euro pe lună în anumite țări europene și 29 de pesos mexicani în Mexic. Prețurile pot varia în funcție de regiune. Unii utilizatori ar putea primi și perioade de test gratuite, de o săptămână sau o lună.

Abonamentul se reînnoiește automat în fiecare lună, dacă utilizatorul nu îl anulează manual. Plata este retrasă în aceeași zi a fiecărei luni în care a fost făcută achiziția inițială.

Ce trebuie să știe utilizatorii înainte de abonare

WhatsApp Plus este disponibil doar în anumite țări și poate fi achiziționat exclusiv din aplicația WhatsApp pentru Android sau iPhone. Utilizatorii trebuie să accepte termenii Meta privind abonamentele și regulile platformei.

Compania precizează că un cont WhatsApp poate avea un singur abonament WhatsApp Plus activ.