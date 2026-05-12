Accesul copiilor la rețelele sociale ar urma să fie interzis în toată Uniunea Europeană, anunță Ursula von der Leyen

2 minute de citit Publicat la 16:24 12 Mai 2026 Modificat la 16:24 12 Mai 2026

UE ar putea propune o interdicție la nivelul întregului bloc comunitar privind accesul copiilor la rețelele de socializare. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că UE ar putea propune o interdicție la nivelul întregului bloc comunitar privind accesul copiilor la rețelele sociale încă din această vară, pe fondul presiunilor tot mai mari din partea statelor membre pentru consolidarea protecției online a minorilor, potrivit Euronews.

Sprijinul pentru controale mai stricte a crescut în ultimele luni, Franța, Spania, Grecia și Danemarca conducând apelurile pentru măsuri de protecție a copiilor de ceea ce guvernele descriu drept platforme online care creează dependență.

„Suntem martorii vitezei fulgerătoare cu care tehnologia avansează și a modului în care aceasta pătrunde în fiecare colț al copilăriei și adolescenței”, a declarat von der Leyen delegaților la Summitul European privind Inteligența Artificială și Copiii de la Copenhaga.

Mai multe state membre ale UE elaborează deja legislație națională, însă Bruxelles-ul este supus presiunilor pentru a menține o abordare armonizată la nivelul pieței unice europene.

Comisia Europeană a înființat un grup de experți independenți privind siguranța copiilor online pentru a evalua posibile măsuri menite să combată probleme precum dependența și anxietatea socială în rândul minorilor.

„Fără a anticipa concluziile grupului, cred că trebuie să luăm în considerare amânarea utilizării rețelelor sociale. În funcție de rezultate, am putea prezenta o propunere legislativă în această vară”, a spus ea.

Calendarul propus ar putea permite Bruxelles-ului să devanseze noua legislație franceză care urmează să intre în vigoare în septembrie. Legea ar obliga platforme precum Instagram și TikTok să blocheze utilizatorii sub 15 ani și să suspende conturile deja existente.

Una dintre principalele provocări pentru UE rămâne găsirea unei soluții tehnice comune pentru verificarea vârstei. Platformele ar urma să folosească acest sistem pentru a se asigura că doar utilizatorii care au depășit o anumită vârstă pot accesa serviciile lor.

Von der Leyen a declarat că „discuțiile despre o vârstă minimă pentru rețelele sociale nu mai pot fi ignorate”, făcând referire la o aplicație europeană pentru verificarea vârstei, inspirată de sistemul certificatelor digitale COVID utilizat în UE.

Deși Comisia Europeană a recomandat oficial aplicația statelor membre, mai multe guverne au reacționat cu prudență. Experții în securitate cibernetică și-au exprimat, la rândul lor, îngrijorarea cu privire la posibile vulnerabilități tehnice.

UE nu este singura care analizează restricții mai dure privind utilizarea rețelelor sociale de către copii. Australia și Indonezia au introdus deja măsuri similare.

Între timp, Bruxelles-ul a supus platforme precum Instagram și Snapchat unui control mai strict în temeiul Legii privind serviciile digitale, din cauza îngrijorărilor că acestea nu protejează suficient minorii. Blocul comunitar analizează și interzicerea anumitor funcții de design care creează dependență, în temeiul propunerii de Lege privind echitatea digitală.

„Știm cu toții că schimbarea durabilă nu se produce peste noapte. Dar dacă nu ne mișcăm și ezităm, o altă generație întreagă de copii va plăti prețul”, a declarat von der Leyen.