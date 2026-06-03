Ce se întâmplă dacă folosești spray paralizant. Consecințele legale în România

Tub de spray paralizant. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ce se întâmplă dacă folosești spray paralizant? Răspunsul depinde de situația în care îl folosești și de locul în care se întâmplă incidentul. În România, spray-urile iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant pot fi deținute legal de persoanele majore, însă utilizarea lor este permisă doar în anumite condiții. Dacă sunt folosite fără justificare sau în locuri unde legea interzice acest lucru, consecințele pot merge de la amenzi până la răspundere penală.

Potrivit legislației aflate în vigoare și în 2026, folosirea acestor dispozitive trebuie să respecte regulile privind legitima apărare și prevederile din Codul Penal referitoare la obiectele periculoase.

Ce spray-uri paralizante sunt legale și când ai voie să le folosești

În România, spray-urile iritant-lacrimogene destinate autoapărării sunt legale și nu necesită autorizație specială pentru deținere. Acestea sunt încadrate în categoria armelor neletale de autoapărare prevăzute de legislația privind regimul armelor și munițiilor.

Totuși, faptul că pot fi cumpărate legal nu înseamnă că pot fi folosite oricând. Utilizarea unui spray paralizant este justificată doar în situații de autoapărare, atunci când există un pericol real, direct și imediat, iar reacția este proporțională cu agresiunea. În practică, folosirea spray-ului împotriva unei persoane care atacă sau amenință fizic poate fi considerată legitimă apărare, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.

De asemenea, legislația interzice portul sau utilizarea substanțelor iritant-lacrimogene și cu efect paralizant în anumite locuri, precum:

adunări publice;

manifestări sportive sau culturale;

locuri de agrement și divertisment;

mijloace de transport în comun;

sedii ale autorităților și instituțiilor publice.

Consecințe legale dacă folosești spray paralizant fără motiv

Folosirea spray-ului paralizant fără existența unei situații reale de pericol poate atrage răspunderea penală sau contravențională, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse asupra victimei.

Dacă o persoană utilizează spray-ul pentru intimidare, în timpul unui conflict verbal sau ca formă de agresiune, autoritățile pot considera că nu există legitima apărare. În astfel de situații, fapta poate fi încadrată la infracțiuni precum lovirea sau alte violențe ori alte fapte prevăzute de Codul Penal, în funcție de urmările produse.

În plus, Codul Penal prevede sancțiuni distincte pentru portul sau folosirea fără drept a substanțelor iritant-lacrimogene și cu efect paralizant în anumite spații. Pentru portul acestora la adunări publice, evenimente sportive, în locuri de distracție ori în transportul public, pedeapsa poate fi închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă. Dacă substanța este și utilizată în astfel de locuri, pedeapsa poate ajunge la închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.