El Niño ar putea deveni cel mai puternic din istorie. Prognoza a fost revizuită: "Efectele vor lovi în cascadă, mai ales în Europa”

Cele mai recente date, de la începutul lunii august, arată că temperaturile oceanului din zona centrală a Pacificului continuă să evolueze pe o traiectorie record / FOTO: Getty Images

Un fenomen El Niño, care s-a dezvoltat în această vară, este pe cale să devină cel mai puternic înregistrat vreodată, cu efecte în cascadă asupra climei globale care vor atinge apogeul la sfârșitul acestui an și la începutul anului viitor. Potrivit celor mai recente estimări, Europa este una dintre regiunile cele mai expuse valurilor de căldură, care vor persista până în octombrie. Temperaturile apei din zona centrală a Oceanului Pacific ecuatorial, unde este măsurat fenomenul El Niño, s-au menținut la niveluri record timp de mai bine de două luni consecutive, potrivit The Washngton Post, care a analizat care sunt zonele cele mai afectate.

Efectele fenomenului El Niño s-au făcut deja simțite în întreaga lume. Frecvența mai mare a cupolelor de căldură la nivel mondial, recordurile de temperatură înregistrate fără întrerupere în Peru și furtunile mortale din Chile pot fi toate asociate acestui fenomen. La fel se întâmplă și în cazul taifunurilor distructive din vestul Oceanului Pacific și al calmului relativ din sezonul uraganelor din Atlantic de până acum.

Cele mai recente date, de la începutul lunii august, arată că temperaturile oceanului din zona centrală a Pacificului continuă să evolueze pe o traiectorie record. Se estimează că acestea vor atinge un vârf mediu de aproximativ 4,1 grade Celsius (7,4 grade Fahrenheit) peste medie în decembrie — cu mai mult de un grad peste nivelul unui fenomen El Niño record, înregistrat în 2015. Intensitatea maximă prognozată a fenomenului El Niño a crescut comparativ cu previziunile emise în luna iulie.

Deoarece încălzirea oceanului necesită mult mai multă energie decât încălzirea uscatului, această schimbare ar reprezenta o cantitate extraordinară de încălzire.

Un fenomen El Niño de o asemenea magnitudine este de așteptat să producă efecte meteorologice semnificative, care ar putea fi mai puternice și mai persistente. Temperaturile globale vor atinge probabil noi recorduri, în timp ce tiparele de secetă, inundații, căldură și umiditate se vor modifica în întreaga lume.

Deja, prognozele privind temperatura suprafeței mării sugerează că acest fenomen El Niño îl va depăși pe cel mai intens eveniment înregistrat în istorie, probabil cu o marjă considerabilă. Aceste evenimente au avut loc în 1877-1878, 1888-1889, 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016.

Această încălzire fără precedent ar putea aduce, de asemenea, un element de mister, existând încă anumite incertitudini cu privire la amploarea extremă a efectelor pe care El Niño le-ar putea declanșa.

Ce este fenomenul El Niño

El Niño reprezintă încălzirea naturală a apelor oceanului din estul și centrul Pacificului ecuatorial, care se produce o dată la fiecare doi până la șapte ani.

Apele mai calde care se dezvoltă în această regiune îndepărtată a lumii, determină schimbarea tiparelor de furtuni din această zonă. Acest lucru are efecte în cascadă asupra tiparelor meteorologice de pe întreaga planetă, pe măsură ce aceste furtuni transferă căldura din ocean în atmosferă.

Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă în Pacificul tropical nu rămâne acolo.

Aceste modificări ale tiparelor de furtuni determină schimbarea vitezei și direcției curenților de aer din atmosfera superioară, cunoscuți sub denumirea de curenți jet, care transportă furtunile, afectând tiparele meteorologice din întreaga lume.

Actualul fenomen El Niño a fost declanșat de o rafală de vânt produsă în decembrie într-o zonă îndepărtată din vestul Pacificului. Aceste rafale de vânt au continuat să se formeze, deplasând cantități mari de apă caldă dinspre vest spre est, traversând Pacificul prin intermediul unor structuri oceanice numite unde Kelvin. Acest lucru a dus la vreme specifică verii în Peru în timpul iernii și la furtuni devastatoare în Chile.

Cum va afecta acest fenomen El Niño vremea până în octombrie

Cea mai recentă prognoză privind posibilele efecte meteorologice extreme în lanț produse de acest fenomen El Niño se bazează pe date de prognoză pentru trei luni, publicate la începutul lunii august.

Aceste prognoze nu anticipează evenimente meteorologice specifice. În schimb, ele arată unde este mai probabil să apară condiții climatice neobișnuit de extreme, adesea din cauza furtunilor frecvente sau a abaterilor persistente de la tiparele meteorologice normale.

Faza din acest an este de așteptat să aibă o influență puternică asupra creșterii temperaturilor globale, existând o probabilitate de peste 80% ca anul 2027 să devină cel mai cald an înregistrat vreodată.

Acest lucru se întâmplă deoarece căldura acumulată de-a lungul ecuatorului în Oceanul Pacific este eliberată în atmosferă și se răspândește în întreaga lume.

Până în octombrie, aproximativ 2,9 miliarde de oameni din întreaga lume au o probabilitate de cel puțin 10% de a experimenta temperaturi care se află în primele 5% dintre cele mai ridicate valori istorice pentru această perioadă a anului.

Care sunt regiunile afectate de fenomenul El Niño

Experții estimează că aceste regiuni ar putea înregistra temperaturi neobișnuit de ridicate în comparație cu valorile normale: sudul și nord-vestul Statelor Unite; Caraibele, America Centrală și nordul Americii de Sud; mari părți din Europa și Africa; Orientul Mijlociu, India, Indonezia și Asia de Sud-Est.

El Niño determină deplasarea celulelor de presiune ridicată și joasă și, în unele regiuni, le face mai puternice și mai persistente.

Aceste schimbări ale circulației atmosferice cresc riscul de secetă în unele regiuni și de precipitații extreme în altele.

Aproximativ 1,3 miliarde de oameni trăiesc în regiuni în care există, până în octombrie, o probabilitate de cel puțin 10% de a se înregistra precipitații mult mai reduse decât în mod normal, în timp ce 942 de milioane de oameni trăiesc în zone în care există o probabilitate de cel puțin 10% de precipitații excesive.

Potrivit The Washington Post, regiunile care riscă să înregistreze condiții extrem de secetoase în comparație cu valorile normale sunt: nord-vestul SUA — unde incendiile de vegetație au făcut ravagii — și Caraibele, America Centrală și nordul Americii de Sud; părți din nord-estul Africii și Orientul Mijlociu; zone întinse din India, Indonezia, Asia de Sud-Est și mai multe state insulare din Pacificul de Sud.

Pe de altă parte, alte regiuni ar putea înregistra cantități de precipitații mult mai mari decât în mod normal, ceea ce poate duce la inundații: părți din regiunea montană interioară a vestului Statelor Unite; zone întinse din America de Sud, inclusiv Peru, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay și sudul Braziliei; Europa de Vest și Europa de Sud, ceea ce ar reprezenta un contrast puternic cu seceta care persistă în aceste regiuni; părți din nordul și sudul Africii, precum și Somalia, Kenya și Etiopia; zone din Orientul Mijlociu până în Asia Centrală și de Est, Asia de Sud, precum și Kiribati, Guam, Insulele Mariane de Nord și Hawaii, în Oceanul Pacific.

El Niño va determina, de asemenea, un nivel al umidității mai ridicat decât în mod normal. Aproximativ 2,2 miliarde de oameni din întreaga lume au o probabilitate de cel puțin 10% de a experimenta niveluri de umiditate care se află în primele 5% dintre cele mai ridicate valori istorice pentru această perioadă a anului.

Acest lucru include regiuni precum Coasta de Vest și regiunea montană interioară a vestului Statelor Unite, precum și o zonă care se întinde din sud-estul țării până în regiunea Mid-Atlantic. O umiditate mult mai ridicată decât în mod normal este probabilă și în mari părți ale tropicelor, ceea ce va crește riscul de stres termic și de boli transmise de țânțari în anumite regiuni.