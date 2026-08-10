China deschide "Drumul Mătăsii de Gheață" prin Arctica pentru a ocoli strâmtoarea Ormuz: "Beijingul profită de încălzirea globală"

Ruta arctică a devenit o rută cheie, determinată de crizele strâmtorii Ormuz și Bab-el-Mandeb. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

China urmează să lanseze un serviciu regulat de transport prin Arctica, rută considerată o modalitate de a ocoli strâmtorile din Golful Persic, supuse tensiunilor geopolitice, potrivit Financial Times.

O companie chineză de transport de marfă numită Sea Legend va lansa primul său serviciu regulat de transport maritim prin Arctica, cu scopul de a scurta călătoria dintre Asia și Europa și de a accesa piețele turcești și nord-africane.

Serviciul de transport maritim va conecta Ningbo, China, de Felixstowe, Marea Britanie, prin ruta Mării Nordului, traversând coasta arctică a Rusiei. Supranumită „Drumul Mătăsii de Gheață”, ruta evocă rutele comerciale istorice care odinioară legau China și Europa.

Principalul beneficiu al acestei rute de transport maritim este reducerea la jumătate a timpului obișnuit de navigație de 40 de zile între cele două porturi. Mai mult, experții spun că topirea gheții indusă de schimbările climatice creează automat o cale viabilă pentru nave, fără a fi nevoie de capacități create de spărgătoare de gheață. Gheața maritimă arctică s-a micșorat cu 5,8% între 2024 și 2025 în perioada de vârf a iernii.

China deschide „Drumul Mătăsii de Gheață” prin Oceanul Arctic, pe măsură ce criza strâmtorii Ormuz se adâncește. În mediul geopolitic extrem de disputat de astăzi, ruta arctică a devenit o rută cheie, determinată de crizele strâmtorii Ormuz și Bab-el-Mandeb.

Oportunitate pentru transportul de marfă al Chinei

Rahul Khanna, director global al departamentului de consultanță în risc maritim la asigurătorul Allianz, a declarat: „A existat o creștere clară a traficului pe ruta arctică și pe ruta maritimă de Nord. Navele și armatorii văd acum această situație mai degrabă ca pe o oportunitate, în primul rând pentru a economisi mult timp și costuri, dar și pentru a elimina toate punctele de blocare geopolitice și zonele de conflict.”

Ruta maritimă de Nord este împărțită în 28 de secțiuni cu reguli variate. Permisul de navigare pe această rută este adesea emis de administrația Rutei Maritime de Nord, controlată de Rosatom.

În urma procesului Maersk din 2018, multe companii maritime europene au evitat ruta pe motiv de înrăutățire a relațiilor cu Rusia și de temeri legate de provocarea de daune ecologice ecosistemului arctic.

În general, Oceanul Arctic se transformă într-o arenă extrem de disputată între SUA, Rusia și China din cauza topirii calotelor glaciare polare. Rusia consideră teritoriul arctic ca o gură de oxigen economică. China se clasifică drept un stat cvasiarctic și pledează pentru un „Drum al Mătăsii Polar”. Statele Unite s-au opus monopolului sino-rus și au garantat libertatea navigației.

Amintim că Teheranul a pus sâmbătă pe masă un set de condiții pe care Washingtonul ar trebui să le bifeze înainte ca Iranul să permită reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz. Lista cuprinde încetarea blocadei navale, ridicarea sancțiunilor și plata unor despăgubiri de război.

Discuțiile dintre Iran și Oman privind introducerea unor taxe pentru serviciile maritime și tranzitul prin strâmtoarea Ormuz deschid un precedent care ar putea schimba regulile comerțului mondial. Dacă ideea taxării punctelor strategice de trecere se extinde, strâmtoarea Malacca, prin care trece aproape un sfert din comerțul maritim global, ar putea deveni următoarea țintă. O astfel de măsură ar lovi însă direct în comerțul Chinei.