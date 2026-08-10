În 2017, Antigua și Barbuda au eliminat șobolanii din Redonda. Până în 2023, vegetația a crescut cu 2.000% pe insulă

4 minute de citit Publicat la 13:39 10 Aug 2026 Modificat la 15:10 10 Aug 2026

Redonda arăta mai curând ca un peisaj lunar arid decât cu o insulă tropicală din Caraibe FOTO: Fauna & Flora

Ani de zile, Redonda arăta mai curând ca un peisaj lunar arid decât cu o insulă tropicală din Caraibe. Vegetația ei fusese distrusă, fauna locală dispăruse, iar ecosistemul marin din jurul insulei fusese afectat de solul și rocile care ajungeau în mare.

Însă, după ce specialiștii în conservare au eliminat șobolanii și caprele sălbatice, natura a cunoscut o revenire spectaculoasă.

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Potrivit unui raport publicat pe site-ul Fauna & Flora, în doar câțiva ani Redonda devenise un adevărat refugiu pentru fauna sălbatică, iar acum insula beneficiază de un nou și important nivel de protecție.

Redonda a fost declarată zonă protejată

Antigua și Barbuda au creat Rezervația Ecosistemului Redonda, protejând aproape 30.000 de hectare de uscat și mare. Rezervația cuprinde întreaga insulă, pajiștile de ierburi marine din jurul acesteia și un recif de corali cu o suprafață de 18.000 de hectare.

Se spune că această zonă puțin explorată găzduiește cel puțin 30 de specii amenințate sau aproape amenințate la nivel mondial, precum și colonii de păsări marine de importanță internațională.

Desemnarea zonei drept rezervație este rezultatul unui efort comun al Departamentului pentru Mediu al guvernului și al unor organizații de conservare precum Environmental Awareness Group și Fauna & Flora.

Măsura ajută, de asemenea, Antigua și Barbuda să își îndeplinească angajamentul de a conserva cel puțin 30% din suprafețele terestre, apele interioare, zonele de coastă și marine, în conformitate cu Cadrul Global pentru Biodiversitate Kunming-Montreal.

Revenire spectaculoasă după eliminarea speciilor invazive

Programul de restaurare a ecosistemului din Redonda a început în 2016, primele eforturi concentrându-se asupra eliminării speciilor invazive care devastaseră ecosistemul insulei.

Echipele de conservare au reușit să elimine șobolanii și caprele sălbatice în 2017. Efectul a fost surprinzător de rapid. Până în 2023, biomasa totală a vegetației crescuse cu peste 2.000%.

Cincisprezece specii de păsări terestre au revenit pe insulă, iar numărul reptilelor endemice a crescut de peste patru ori.

Cea mai remarcabilă revenire a fost cea a dragonului terestru de Redonda, o șopârlă aflată în pericol critic de dispariție. Populația acesteia a crescut de 13 ori din 2017, oferind un exemplu impresionant despre cât de rapid se pot reface ecosistemele atunci când presiunile majore asupra lor sunt eliminate.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu această țară, Antigua și Barbuda este o spectaculoasă națiune caraibiană formată din două insule principale, cunoscută pentru apele sale turcoaz, plajele cu nisip fin și atmosfera relaxată specifică insulelor.

Antigua, cea mai mare dintre cele două insule, este renumită pentru cele 365 de plaje ale sale, siturile istorice și cultura vibrantă a navigației, în timp ce Barbuda oferă o experiență mai liniștită, cu țărmuri neatinse, recife de corali și o bogată frumusețe naturală.

De la teren arid la refugiu pentru fauna sălbatică

Declinul Redondei a început cu secole în urmă. Atunci când europenii au văzut pentru prima dată insula, în 1493, aceasta era plină de viață. Însă speciile introduse de oameni au schimbat ecosistemul.

Șobolanii au consumat fauna sălbatică nativă, iar vegetația a fost distrusă de caprele sălbatice abandonate de minerii care exploatau depozitele de guano.

Plantele au început să dispară, iar solul și rocile au fost spălate în oceanul din jur, afectând recifele de corali și amenințând habitatele marine.

După dispariția animalelor invazive, vegetația nativă a început să revină. Mii de arbori au prins rădăcini, contribuind la stabilizarea solului, iar păsările marine s-au întors în număr tot mai mare. Populațiile de plante și animale native au început, de asemenea, să se refacă.

Lucrările de restaurare nu s-au încheiat

Specialiștii în conservare spun că protejarea Redondei este doar începutul. Se lucrează în continuare la îmbunătățirea măsurilor de biosecuritate, pentru a preveni revenirea speciilor invazive, la monitorizarea refacerii populațiilor de animale sălbatice și la evaluarea habitatelor marine.

De asemenea, sunt promovate practicile de pescuit sustenabil și sunt pregătite planuri pentru reintroducerea unor specii native, precum iguanele și bufnițele care își construiesc cuiburile în vizuini.

Restaurarea faunei sălbatice din Redonda este importantă și dincolo de limitele insulei. Insulele din Caraibe se confruntă cu presiuni extreme care amenință biodiversitatea, iar schimbările climatice generează amenințări suplimentare pentru ecosisteme și comunități.

Transformarea Redondei demonstrează ce se poate întâmpla atunci când speciile invazive sunt eliminate, iar naturii i se oferă șansa de a se reface.

Noul statut de zonă protejată ar putea contribui la conservarea progreselor obținute și, poate, la transformarea acestei insule cândva aride într-un model de restaurare a biodiversității și de conservare sustenabilă în întreaga regiune a Caraibelor.