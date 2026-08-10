Un șofer a fost prins în timp ce conducea cu 172 km/h pe E85. A fost escortat apoi de poliție la spital ca să-și salveze tatăl

Tânărul de 30 de ani nu a scăpat de amendă. Foto: Getty Images

Un șofer a fost prins duminică în timp ce conducea cu 172 km/h pe Drumul Național 2 (E85). Când a fost oprit, polițiștii au constatat că bărbatul încerca să ajungă rapid cu tatăl său la cel mai apropiat spital, după ce acesta fusese mușcat grav de un câine. Polițiștii au decis să îl escorteze de urgență până la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău.

Șoferul a fost oprit în afara localităţii Poşta Câlnău, după ce viteza amețitoare cu care se deplasa pe drumul național a fost înregistrată de radarul polițiștilor.

„Vehiculul a fost înregistrat de aparatul radar rulând cu viteza de 172 km/h, pe un sector de drum unde limita de viteză era net inferioară. Poliţiştii au procedat imediat la oprirea regulamentară a autoturismului.

În momentul legitimării, conducătorul auto, un bărbat vizibil agitat, a comunicat agenţilor de poliţie că se deplasează de urgenţă către unitatea medicală. Pe scaunul din dreapta se afla tatăl acestuia, care prezenta răni deschise după ce fusese muşcat de un câine, starea sa de sănătate necesitând îngrijiri medicale imediate”, a transmis luni, prin intermediul unui comunicat, IPJ Buzău.



Poliţiştii rutieri au luat decizia de a escorta maşina în care se afla persoana rănită, la cea mai apropiată unitate medicală.



„Având în vedere prioritatea absolută de a proteja viaţa şi integritatea fizică a cetăţenilor, echipajul de poliţie a escortând în regim de urgenţă autoturismul până la UPU a SJU Buzău.

Datorită intervenţiei prompte a poliţiştilor, bărbatul rănit a fost predat în siguranţă cadrelor medicale pentru tratament de specialitate”, a transmis IPJ Buzău.

Tânărul de 30 de ani nu a scăpat de amendă și a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice pentru depăşirea limitei legale de viteză.

Poliţiştii reamintesc participanţilor la trafic că, deşi viaţa şi urgenţele medicale au prioritate, viteza excesivă pune în pericol siguranţa tuturor, iar în situaţii similare cetăţenii sunt sfătuiţi să apeleze numărul de urgenţă 112 pentru a solicita sprijinul echipajelor specializate.



De altfel, în perioada 2 - 9 august, poliţiştii au participat la acţiuni preventive pentru reducerea numărului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză, în cadrul campaniei „SPEED” al Poliţiilor Rutiere Europene (ROADPOL).



„În cadrul acţiunii, au fost aplicate 338 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Pe lângă amenzile ce le-au fost aplicate, împotriva a 16 'vitezomani' a fost luată şi măsura reţinerii permisului în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile sau 120 de zile, după caz, după ce maşinile lor au depăşit cu peste 50 km/h (14 situaţii), respectiv 70 km/h (2 situaţii) limita de viteză maximă admisă pe tronsoanele pe care se deplasau”, arată sursa citată.