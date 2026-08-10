Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României participă la ECHA 2026, conferinţa mondială dedicată copiilor supradotați

1 minut de citit Publicat la 12:51 10 Aug 2026 Modificat la 12:51 10 Aug 2026

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României duce excelența românească în centrul dezbaterilor internaționale despre identificarea și susținerea copiilor supradotați. Între 12 și 15 august, experții fundației vor fi prezenți la Dublin, la ECHA 2026, cea de-a 20-a Conferință Internațională a Consiliului European pentru Abilități Înalte.

Evenimentul, organizat la Dublin City University de European Council for High Ability și Centrul pentru Tineri Talentați din Irlanda, este una dintre cele mai importante reuniuni mondiale dedicate educației copiilor supradotați și persoanelor cu abilități înalte. Conferința aduce împreună cercetători, profesori, psihologi, părinți și specialiști în educație din întreaga lume.

Tema ediției din acest an, „Avansarea excelenței: Regândirea educației copiilor supradotați”, pune în discuție modul în care sistemele de învățământ pot identifica și susține mai bine potențialul înalt, într-un context marcat de dezvoltarea inteligenței artificiale, schimbările tehnologice și noile provocări privind sănătatea emoțională a tinerilor.

În cadrul conferinței, experții în educație ai Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vor prezenta studiul „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”, prima cercetare națională dedicată profilului psihologic și neurocognitiv al tinerilor cu potențial înalt din România.

Cercetarea a inclus aproape 100 de copii, adolescenți și tineri cu performanțe demonstrate în domenii precum știința, tehnologia, arta, creativitatea, leadershipul și inovarea. Participanții au fost selectați pe baza unor rezultate verificabile, obținute în competiții, proiecte, activități de cercetare și creație. „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești” a urmărit să înțeleagă modul în care funcționează mental, emoțional și cognitiv tinerii care ating performanțe excepționale.

Studiul folosește o metodologie multidimensională, care reunește evaluarea psihologică, testarea cognitivă și analiza neurofiziologică. Componenta centrală este electroencefalografia cantitativă, cunoscută drept qEEG, o metodă neinvazivă prin care este măsurată activitatea electrică a creierului și este analizat modul în care diferitele regiuni corticale colaborează.

Prin participarea la ECHA 2026, experții Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduc în fața comunității internaționale o cercetare realizată pe tineri români supradotați și contribuie la schimbul de idei privind construirea unor metode mai eficiente de identificare și susținere a supradotării. Obiectivul este ca potențialul acestor copii să fie recunoscut la timp și sprijinit prin programe educaționale adaptate nevoilor lor.