"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă

La poalele Anzilor, pe o întindere de teren accidentat de cinci ori mai mare decât Manhattanul, un grup de antreprenori se pregătește pentru sfârșitul lumii. FOTO: Getty Images

La poalele Anzilor, pe o întindere de teren accidentat de cinci ori mai mare decât Manhattanul, un grup de antreprenori se pregătește pentru sfârșitul lumii. În ultimii doi ani, pe domeniul izolat Wamani au fost ridicate câteva case prefabricate, construcții în formă de dom și o pistă de aterizare. Proprietatea se află în extremitatea vestică a Argentinei, la o oră de mers pe drumuri de pământ de cel mai apropiat sat.

Departe de marile puteri nucleare ale lumii, dar aproape de rezervele bogate de petrol ale Patagoniei și de câmpiile fertile din Mendoza, renumita regiune viticolă a Argentinei, Wamani este locul despre care antreprenorul argentiniano-spaniol Martín Varsavsky crede că ar putea supraviețui unui dezastru global, scrie Financial Times.

"Suntem deja în Al Treilea Război Mondial, iar taberele sunt deja formate", a declarat Varsavsky într-o conversație telefonică cu cei aflați la Wamani, în timp ce el se găsea într-o călătorie de afaceri la San Francisco. În opinia sa, conflictul opune Rusia, China, Coreea de Nord și Iranul "celei mai mari părți a restului lumii". "Este pur și simplu logic să ai un refugiu", spune el.

Varsavsky nu este singurul om foarte bogat care se pregătește pentru un război nuclear, un dezastru climatic sau o prăbușire economică. Miliardari precum Peter Thiel au cumpărat terenuri în zone izolate din Noua Zeelandă, iar Mark Zuckerberg, directorul Meta, are un adăpost sub proprietatea sa din Hawaii. Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn, estima la un moment dat că jumătate dintre miliardarii din Silicon Valley aveau o formă de "asigurare împotriva apocalipsei".

Însă viziunea lui Varsavsky, în vârstă de 66 de ani, este mai amplă. El susține că "întreaga Argentină și regiunea Conului Sudic" ar putea permite funcționarea unor "societăți complexe" în cazul unui război nuclear, datorită distanței față de posibilele ținte ale rachetelor și de norii radioactivi, dar și producției abundente de alimente și energie.

"Ideea mea nu este doar să existe grupuri mici închise în buncăre", a spus Varsavsky. Potrivit Forbes, el și-a construit o avere estimată la 700 de milioane de dolari prin înființarea unor companii din telecomunicații, servicii de internet, energie regenerabilă, fertilitate și biotehnologie.

Antreprenorul lucrează la un roman care imaginează viața la Wamani după ce un război nuclear distruge o mare parte din Statele Unite, Europa și Asia. Într-o versiune preliminară, personajul principal, numit tot "Martín Varsavsky", fuge în grabă din Madrid împreună cu familia, după ce observă mișcări neobișnuite ale unor nave pe platformele de monitorizare prin satelit. Ajunsă la Wamani, familia îi pune la muncă pe domeniu pe turiștii americani veniți în regiunea viticolă, rămași blocați acolo și, dintr-odată, fără bani.

Varsavsky a cumpărat proprietatea în decembrie 2023, la câteva săptămâni după alegerea președintelui Javier Milei

Alături de el au investit cinci oameni de afaceri argentinieni și americani. Printre aceștia se numără antreprenorul din tehnologie Alec Oxenford, care este și ambasadorul lui Milei la Washington, și Dan Lubetzky, fondatorul miliardar al companiei de batoane alimentare Kind.

Obiectivul lor este ca domeniul să devină autonom. Clădirile sunt dotate cu panouri solare, iar Varsavsky intenționează să cumpere vite care să pască pe cele 32.000 de hectare acoperite de vegetație săracă. Proprietatea cuprinde un vârf de 5.000 de metri și alți câțiva munți. Investitorii ar putea cumpăra și un teren și mai mare în apropiere, pentru cultivarea plantelor.

Ei analizează, de asemenea, dacă modelele lingvistice mari ar putea fi descărcate pe calculatoare alimentate cu energie solară, pentru "a-ți crea propriul internet limitat" în cazul în care serverele din întreaga lume s-ar prăbuși, a explicat Varsavsky.

Locuitorii din Eugenio Bustos, un oraș apropiat cu aproximativ 12.000 de locuitori, privesc proiectul cu suspiciune. "Este foarte ciudat să cumperi atât de mult teren numai pentru tine, fără niciun plan comercial", a spus o angajată a unei benzinării. Femeia nu a dorit să-și dezvăluie numele, de teamă să nu-și supere angajatorul criticând un mare proprietar din zonă.

Varsavsky nu este însă singurul miliardar atras de Argentina după alegerea lui Milei.

Reformele economice liberale ale președintelui și promisiunile sale mai neobișnuite de a permite existența unor "companii non-umane", conduse de agenți AI, au stârnit entuziasm în anumite cercuri din Silicon Valley. Peter Thiel, care a obținut în secret cetățenia Noii Zeelande în 2011, a cumpărat în aprilie o vilă în Buenos Aires și s-a mutat acolo cu familia pentru două luni.

Varsavsky, care spune că îl cunoaște pe Thiel din mediul profesional și că a discutat cu el despre Argentina, afirmă că nu au discutat despre acest plan. "Am ajuns întâmplător la aceeași concluzie: dintre toate locurile în care te-ai putea refugia în cazul unui Al Treilea Război Mondial, Argentina este cea mai bună", a spus el.

Susținător puternic al lui Milei, Varsavsky l-a însoțit în călătorii la San Francisco, unde președintele s-a întâlnit cu lideri din tehnologie, și a luat masa cu el în Buenos Aires. Antreprenorul i-a sugerat să creeze o rezervă națională de semiconductori și transformatoare electrice, pentru a crește capacitatea țării de a face față unor crize. El a propus și o "viză de liniște", prin care alți investitori ar putea transforma Argentina în propriul lor plan de protecție în fața apocalipsei.

Potrivit consultanților care oferă asistență executivului, guvernul Milei se așteaptă ca distanța Argentinei față de zonele de instabilitate globală să fie un argument important pentru programul de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor pe care îl pregătește.

Unul dintre acești consultanți, Eric Major, fondatorul firmei de consultanță pentru imigrație prin investiții Latitude Group, a comparat programul cu permisul de ședere accelerat introdus recent de Noua Zeelandă, care necesită o investiție de trei milioane de dolari americani, echivalentul a cinci milioane de dolari neozeelandezi.

"Unii oameni ajung în Argentina și spun: «Uau, locul acesta pare acum mai european decât Europa»"

"Întregul grup din California preocupat de scenarii apocaliptice și de Al Treilea Război Mondial s-a îndreptat în număr mare către acel program. I-am spus guvernului Milei că vom poziționa Argentina în același mod", a adăugat Major.

Varsavsky și alți lideri din tehnologie sunt atrași și de ideea că Argentina amintește de o Europă predominant albă, din perioada de dinaintea multiculturalismului.

"Unii oameni ajung în Argentina și spun: «Uau, locul acesta pare acum mai european decât Europa»", a afirmat Varsavsky. "Argentina este mândră de moștenirea sa occidentală, iar oamenii pot spune acest lucru cu mândrie. În Europa și în America nu mai poți."

Familia lui Varsavsky a fugit din Argentina în timpul dictaturii din perioada 1976-1983, când el avea 16 ani. Antreprenorul și-a petrecut viața de adult între Spania și Statele Unite și a construit cinci startupuri care au ajuns fiecare la evaluări de peste un miliard de dolari.

Varsavsky s-a considerat cândva un susținător al Partidului Democrat din SUA, dar a scris anul trecut că a făcut „un viraj spre dreapta”. A criticat o companie de energie regenerabilă pe care a cofondat-o și ulterior a vândut-o, acuzând-o că a "desfigurat" peisajul Spaniei cu turbine eoliene.

Varsavsky deține 50% din Wamani, iar cealaltă jumătate este împărțită între cei cinci prieteni ai săi

Până acum, aceștia au cheltuit împreună aproape 10 milioane de dolari, potrivit antreprenorului, și ridică aproximativ o construcție la fiecare patru luni. Folosesc domeniul pentru vacanțe de grup și se gândesc să îl închirieze prin Airbnb pentru ca proprietatea să se poată susține financiar.

Varsavsky străbate terenul cu un vehicul 4x4 sau cu bicicleta de munte, pe cei peste 80 de kilometri de drumuri interioare accidentate. Pe munții și suprafețele stâncoase ale proprietății, acoperite de ierburi rezistente și arbuști cu spini, trăiesc vulpi și guanaco, animale înrudite cu lama. Acolo crește și un singur măr, a cărui prezență nu și-o poate explica nimeni.

El spune că a ales numele Wamani, un cuvânt din limba quechua care înseamnă "paznicul munților", ca omagiu adus unei bone vorbitoare de quechua care a contribuit la creșterea sa.

Camila Martínez, care administrează parcul și gestionează proprietatea împreună cu alte trei persoane, a comparat zvonurile și suspiciunile din localitățile apropiate cu un "telefon fără fir". "Oamenii spun tot felul de lucruri, dar cel puțin Martín protejează peisajul, spre deosebire de majoritatea marilor proprietari de terenuri de aici", a adăugat ea.

Wamani are însă și dezavantaje ca posibil refugiu

De cel puțin 12 ori pe an, provincia Mendoza este lovită de vânt puternic, din cauza schimbărilor de temperatură din Anzi. Uneori, este imposibil să stai în plin câmp, unde au fost construite cele mai multe clădiri. "Martín s-a speriat foarte tare când a văzut pentru prima dată ce rafale sunt", a spus arhitecta Lucía Castillo, în vârstă tot de 28 de ani.

Unele dintre adăposturile prefabricate, care seamănă cu apartamentele moderne închiriate prin Airbnb și au ferestre mari din sticlă, trebuie încălzite iarna cu sobe pe lemne și răcite vara cu aparate de aer condiționat.

Deși domeniul are patru izvoare și mai multe pâraie, se estimează că încălzirea globală va accentua lipsa apei în regiunea Anzilor.

Numărul maxim de oameni care ar putea fi găzduiți la Wamani nu a fost încă stabilit. "Mai sunt și alți prieteni care vor să ni se alăture, iar noi continuăm să construim", a spus Varsavsky, care are șapte copii. "Dar locul este atât de frumos și pentru că nu sunt multe lucruri aici. Dacă invităm prea mulți oameni și construim prea multe case, nu va mai fi la fel."

Un lucru este însă sigur, a adăugat el: "Eu și soția mea am convenit că, dacă China ocupă Taiwanul sau Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici."