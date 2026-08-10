Două drone au zburat deasupra unei baze militare germane, la câteva zile după incidentul de pe Aeroportul din Leipzig

1 minut de citit Publicat la 09:08 10 Aug 2026 Modificat la 09:08 10 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Două drone au fost zburat deasupra unei baze militare din vestul Germaniei, la doar câteva zile după ce un dispozitiv încărcat cu explozibil a fost găsit pe aeroportul din Leipzig. Forțele armate germane (Bundeswehr) au confirmat că dronele au fost văzute joi seară la o bază din Mechernich, lângă Bonn, unde s-ar afla diverse componente pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, scrie duminică BBC News.

O purtătoare de cuvânt a Comandamentului Forțelor Întrunite ale Bundeswehr a declarat că poliția militară a fost chemată la fața locului înainte ca problema să fie predată poliției locale.

Este cel mai recent caz în care au fost observate drone în apropierea bazelor militare sau a aeroporturilor din țările europene care susțin Ucraina în războiul cu Rusia. Moscova a negat în mod constant orice implicare.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat duminică pentru ziarul Bild că Germania a devenit o țintă regulată a atacurilor „destabilizatoare”.

„Nu suntem în război, dar suntem ținta zilnică a războiului hibrid”, a spus el.

Germania investighează în prezent modul în care o dronă încărcată cu explozibili a reușit să ajungă pe o pistă a aeroportului Leipzig/Halle, folosit de NATO și de armata germană, precum și ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Bundeswehr-ul a refuzat să comenteze ancheta în curs, când a fost întrebat duminică de BBC despre presupusele origini ale dronelor observate deasupra orașului Mechernich.

Presa germană relatează că baza are un depozit pentru echipamente și piese de schimb utilizate pentru întreținerea bateriilor de rachete Patriot. Sistemele de apărare aeriană au devenit cruciale pentru capacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele balistice rusești de la începutul invaziei la scară largă a Moscovei în 2022.

Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski a implorat săptămâna aceasta aliații să ofere aprovizionare suplimentară, avertizând că Ucraina rămâne fără rachete interceptoare.

După ce, inițial, i-a oferit Ucrainei licență pentru a produce avioane Patriot la începutul lunii iulie, președintele american Donald Trump a negat săptămâna trecută orice astfel de acord.

O serie de incursiuni în spațiul aerian european anul trecut a plasat continentul în alertă maximă, determinând UE să discute despre un „zid de drone” de apărare aeriană la nivel continental.

Unii oficiali europeni au dat vina pe Rusia pentru aceste incidente, susținând că Moscova le-a descris anterior drept „absurde”.