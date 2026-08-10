Începe a opta ediție a programului Tezaur cu dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an. Cum pot fi cumpărate titlurile de stat

Emisiunea se derulează în perioada 10 august 2026 - 4 septembrie 2026. Foto: Ministerul Finanțelor/Facebook

Cea de-a opta ediție a programului Tezaur a fost lansată luni de Ministerul Finanțelor. Românii peste 18 ani pot investi în titluri de stat cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,20%, 6,75% şi, respectiv, 7,15%. Veniturile obținute sunt neimpozabile, relatează Agerpres.

Emisiunea se derulează în perioada 10 august 2026 - 4 septembrie 2026.



Titlurile de stat au valoare nominală de un leu şi sunt emise în formă dematerializată.



Potrivit Ministerului Finanţelor, titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale.

Astfel, între 10 august - 2 septembrie 2026 pot fi achiziţionate prin platforma Ghişeul.ro iar între între 10 august - 3 septembrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.





Operaţiunile care pot fi realizate online sunt:

deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată;

subscriere titluri de stat TEZAUR;

virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar;

Cei care doresc mai multe detalii cu privire la subscrierile online pot accesa Ghid Tezaur online şi Tezaur online.



De asemenea, titlurile pot fi cumpărate între 10 august - 4 septembrie 2026 la unităţile Trezoreriei Statului.



Între 10 august - 3 septembrie în mediul urban şi 10 august - 2 septembrie în mediul rural, prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.

Veniturile obținute sunt neimpozabile

Ministerul Finanţelor a precizat că veniturile obţinute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.

În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, iar subscrierile deja efectuate pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Cine este eligibil

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor, în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.



Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe site-ul C.N. Poşta Română S.A.



Începând cu luna martie 2025, a fost lansată prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat.