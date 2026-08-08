Vântul a alimentat România sâmbătă seară: eolienele au asigurat 37% din energie, mai mult decât hidro și gazele la un loc

1 minut de citit Publicat la 22:55 08 Aug 2026 Modificat la 23:04 08 Aug 2026

sursa foto: captură Transelectrica, SEN

România a produs, sâmbătă seară, mai multă energie electrică decât avea nevoie, potrivit datelor afișate în timp real de compania Transelectrica. La ora 22:47, țara genera 6.646 de megawați (MW), o cantitate suficientă cât să acopere consumul intern și să lase și un surplus. Peste o treime din toată această energie provenea din vânt.

Cel mai mult a contribuit energia eoliană, adică cea produsă de turbinele de vânt: 2.459 MW, ceea ce înseamnă 37% din total. Practic, sâmbătă seară, vântul a fost principalul „furnizor” de curent al României.

Pe locul al doilea s-a situat energia hidro, obținută în hidrocentrale, cu 1.321 MW (aproape 20%), urmată îndeaproape de energia produsă din hidrocarburi (gaze naturale și derivate), cu 1.284 MW (peste 19%).

Restul producției a fost completat de cărbune, cu 805 MW (12%), și de centrala nucleară de la Cernavodă, care a asigurat 681 MW (peste 10%). Cantități mici au venit din biomasă (57 MW) și din instalațiile de stocare a energiei (47 MW).

Un detaliu interesant apare în dreptul energiei solare (fotovoltaice): aceasta figura cu o valoare negativă, -11 MW.

Explicația este simplă că seara, după apusul soarelui, panourile fotovoltaice nu mai produc electricitate, iar sistemul lor consumă în schimb o cantitate mică de curent, de unde și cifra „în minus”.