Sinistra afacere „văduvele negre” din Rusia. O asistentă s-a căsătorit cu 5 soldați grav răniți ca să încaseze despăgubiri la deces

Femei din Rusia sunt acuzate că încheie căsătorii de conveniență cu recruți înainte ca aceștia să fie trimiși pe front, pentru a încasa ulterior compensațiile acordate în cazul decesului lor FOTO: CNN

Despăgubirile acordate de statul rus familiilor militarilor uciși în războiul din Ucraina au dat naștere unui fenomen controversat. Presa și oficialii de la Moscova vorbesc despre apariția așa-numitelor „văduve negre”, femei acuzate că încheie căsătorii de conveniență cu recruți înainte ca aceștia să fie trimiși pe front, pentru a încasa ulterior compensațiile acordate în cazul decesului lor. Mai multe cazuri au ajuns deja în atenția anchetatorilor și a instanțelor.

CNN a realizat un reportaj despre fenomen.

Când Maria a fost informată de armata rusă că tatăl ei, în vârstă de 59 de ani, fusese împușcat pe linia frontului în războiul din Ucraina și murise ulterior din cauza rănilor, a fost devastată și profund șocată.

Nu numai că nu știa că tatăl ei, Iuri, se înrolase în armată, dar a aflat și că acesta se căsătorise cu doar două zile înainte de a fi trimis pe front.

„Încă sunt în stare de șoc și încă nu pot accepta ce s-a întâmplat”, a declarat Maria pentru CNN printre lacrimi, stând la masa din bucătăria apartamentului ei modest din Sankt Petersburg. „La început, totul părea un vis. Chiar și acum, uneori mă trezesc gândindu-mă că trebuie să fi fost doar un vis. Dar totul este real”, a adăugat ea, cu ochii în lacrimi.

Mireasa, despre care Maria spune că nu o întâlnise niciodată și despre care nici măcar nu auzise ca tatăl ei să fi pomenit vreodată, era cu 22 de ani mai tânără decât acesta și devenise, din punct de vedere legal, cea mai apropiată rudă a lui, ceea ce îi dădea dreptul să primească despăgubirile oficiale.

„Nici măcar nu am vorbit vreodată cu această femeie”, a spus Maria, în vârstă de 37 de ani. CNN îi folosește doar prenumele pentru a-i proteja identitatea.

„Nu știu ce aș putea să-i spun, pentru că am bănuit imediat că este vorba despre o înșelătorie”. CNN a încercat să ia legătura cu văduva lui Iuri pentru un punct de vedere.

Atunci când un soldat rus este ucis în luptă, rudele sale cele mai apropiate primesc din partea armatei sume forfetare începând de la 5 milioane de ruble (aproximativ 64.000 de dolari). Aceste despăgubiri sunt menite să le ofere recruților siguranța că, dacă se întâmplă ce este mai rău, cei dragi vor fi sprijiniți financiar.

Însă în Rusia cresc îngrijorările că acest sistem este exploatat tot mai des de escroci lipsiți de scrupule, pe care oficialii ruși și presa de stat îi numesc „văduve negre”. Aceștia ar păcăli bărbați vulnerabili să încheie căsătorii de fațadă, i-ar trimite apoi la război și, dacă noii lor soți sunt uciși, ar încasa despăgubirile, excluzând celelalte rude de la beneficiile financiare.

CNN a încercat să obțină și punctul de vedere al văduvei lui Iuri.

Căsătorii pe patul de moarte

În ultimele luni, opinia publică din Rusia a fost scandalizată de mai multe relatări despre recruți care ar fi fost ademeniți în căsătorii înainte de a muri pe front sau chiar s-ar fi căsătorit pe patul de moarte.

Într-un caz intens mediatizat anul trecut, o asistentă medicală care lucra într-un spital militar a fost concediată după ce a fost acuzată că s-a căsătorit cu cinci soldați aflați în îngrijirea ei înainte ca aceștia să moară din cauza rănilor, pentru a putea încasa despăgubirile acordate familiilor.

Este un fenomen care a atins un punct sensibil într-o societate din ce în ce mai îngrijorată de efectele pe care războiul din Ucraina, pe care Kremlinul continuă să îl numească „operațiune militară specială”, le are asupra vieții din Rusia.

Pe fondul deteriorării economiei, al penuriei de combustibil, al costului uman tot mai mare și al atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus, condamnarea acestor escrocherii devine tot mai puternică, iar apelurile publice pentru măsuri ferme din partea autorităților se înmulțesc.

„Familiile participanților la Operațiunea Militară Specială au nevoie de protecție împotriva infractorilor obraznici, a așa-numitelor «văduve negre», a escrocilor financiari și telefonici și a prădătorilor care îi vizează pe cei care au primit compensații bănești”, a declarat Leonid Sluțki, un influent parlamentar rus, adăugând că astfel de „infracțiuni” au ajuns să capete „proporții serioase”.

Sfaturi cinice

După ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, Kremlinul i-a încurajat activ pe recruți să se căsătorească, posibil pentru a consolida sprijinul familiei sau pentru a le oferi o motivație suplimentară de a lupta. Campania în favoarea căsătoriei era, de asemenea, în concordanță cu promovarea de către președintele rus Vladimir Putin a așa-numitelor valori tradiționale, în contextul declinului demografic din Rusia.

Autoritățile au încercat să faciliteze încheierea rapidă a căsătoriilor pentru soldații recent înrolați, evitând perioada obișnuită de notificare, în timp ce televiziunea de stat a difuzat ceremonii colective de nuntă organizate de autoritățile locale pentru a simplifica și mai mult procesul.

Căsătoria cu un soldat, în special cu un recrut care urma să fie trimis pe front, unde speranța de viață pe liniile de luptă descrise drept o adevărată „mașină de tocat carne” este acum extrem de redusă, a fost prezentată chiar și ca o modalitate de a obține o locuință.

Într-un podcast video înregistrat anul trecut în orașul siberian Tomsk, o agentă imobiliară a oferit un sfat de un cinism uluitor celor care doreau să cumpere o locuință.

„Sunt o femeie de 30 de ani, dar dacă vreau să-mi cumpăr un apartament, de unde să fac rost de bani?”, a întrebat gazda emisiunii, Daria Cerdanțeva.

„Este simplu”, i-a răspuns agenta imobiliară, Marina Orlova. „Găsește un bărbat care luptă în Operațiunea Militară Specială și, când este ucis, primești 8 milioane de ruble (aproximativ 102.000 de dolari)”, a spus ea râzând.

„Foarte multe femei își cumpără acum apartamente ieftine în felul acesta. Este o afacere”, a adăugat Orlova.

În cele din urmă, ambele femei au fost urmărite penal, condamnate la perioade lungi de muncă în folosul comunității și obligate să își ceară scuze soldaților și soțiilor acestora.

Indignare generalizată

Instanțele ruse au intervenit și în alte cazuri mediatizate, inclusiv într-un conflict public dintre mama unui soldat rus din Riazan și o femeie din localitate pe care acesta a cunoscut-o și cu care s-a căsătorit în timpul unei scurte permisii de pe front.

Soldatul, Gheorghi Kostîrko, a cunoscut-o online pe Angelina Variuhina și s-a căsătorit cu ea după doar zece zile, înainte de a reveni la unitatea lui.

Potrivit mamei lui Kostîrko, noua soție a început curând să posteze pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri în compania altor bărbați, iar fiul ei a introdus acțiunea de divorț. Însă a fost ucis în luptă înainte ca procedura să fie finalizată, ceea ce a făcut ca soția să rămână beneficiara legală a despăgubirilor acordate în caz de deces.

Variuhina a prezentat o altă versiune a faptelor, susținând că acuzațiile legate de scurta lor căsnicie reprezentau o încercare de a-i „păta” reputația și că ea și Kostîrko se împăcaseră după o ceartă. Ea a afirmat că fotografiile și videoclipurile cu alți bărbați fuseseră publicate doar pentru a-l face gelos pe Gheorghi.

În cele din urmă, instanța i-a retras statutul de rudă îndreptățită la despăgubiri, însă scandalul a provocat o amplă indignare publică.

Au existat însă și cazuri șocante în care membri ai forțelor de securitate ruse par să fi fost implicați în organizarea unor astfel de escrocherii de tip „văduva neagră”, conspirând împreună cu diverse femei pentru a-i trimite pe noii lor soți recrutați în misiuni extrem de periculoase, în schimbul unei părți din despăgubirile acordate dacă aceștia erau uciși.

Într-un caz de anul trecut, presa rusă a relatat despre o anchetă desfășurată în Primorsky Krai, în Extremul Orient rus, privind o presupusă schemă în care erau implicați un plutonier, un sergent și un contabil militar. Cei trei au fost acuzați că recrutau bărbați vulnerabili, inclusiv orfani și persoane fără rude apropiate, și le aranjau căsătorii. Potrivit acuzațiilor, recruții erau apoi trimiși în poziții de pe front cu risc foarte ridicat, unde aveau șanse mai mari să fie uciși în luptă. De atunci nu au mai existat informații publice despre evoluția anchetei.

Întoarsă la Sankt Petersburg, Maria a arătat echipei CNN fostul apartament al tatălui ei, care între timp a fost vândut. Ea este convinsă că și locuința i-a fost luată prin înșelăciune.

Din spatele unei uși deteriorate, noii proprietari au susținut că achiziția a fost perfect legală și că nici măcar nu îl cunoscuseră pe vânzător. Însă banii și văduva, asemenea tatălui Mariei, dispăruseră de mult.

„Nu a mai rămas absolut nimic, iar asta este incredibil de dureros”, a spus Maria plângând. „Nu mai am niciun lucru care să-mi amintească de el. Am doar cheile apartamentului lui, care nici măcar nu mai deschid ușa, și atât”.