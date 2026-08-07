Al cincilea val de caniculă va sufoca Europa săptămâna viitoare. HARTA domului de căldură care va aduce până la 42 de grade Celsius

2 minute de citit Publicat la 08:37 07 Aug 2026 Modificat la 11:02 07 Aug 2026

Al cincilea val de caniculă va sufoca Europa săptămâna viitoare. FOTO: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Prognozele indică posibilitatea formării unui nou dom de căldură deasupra Europei de Vest începând cu 9 august, acesta urmând să atingă intensitatea maximă în perioada 11-14 august. Spre finalul săptămânii, masa de aer foarte cald s-ar putea extinde către Europa Centrală și, parțial, către nordul continentului.

Fenomenul este asociat cu un blocaj atmosferic de tip Omega, care împiedică deplasarea rapidă a maselor de aer și favorizează acumularea căldurii deasupra continentului. Aerul foarte cald și uscat continuă să avanseze din nordul Africii spre Italia, Ungaria, Croația, Serbia, România și statele din jur.

Valul de căldură afectează deja sud-estul Europei, unde temperaturile apropiate de 40 de grade, seceta și nivelurile extrem de scăzute ale Dunării provoacă probleme în producerea energiei electrice și în transportul fluvial. Căldura intensă va fi resimțită și pe timpul nopții. În marile orașe și în regiunile joase, temperaturile minime ar putea să nu coboare sub 22-26 de grade.

Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Spania, Portugalia și Franța, unde maximele ar putea ajunge la 38-42 de grade Celsius, iar local chiar să depășească aceste valori.

Marea Britanie ar putea înregistra 32-37 de grade Celsius, temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această regiune.

Ulterior, valul de căldură ar urma să cuprindă Germania, Elveția, țările Benelux, Polonia, Cehia, Austria, Ungaria și vestul României, unde sunt prognozate temperaturi de 33 – 38 grade Celsius.

Chiar și în sudul Scandinaviei sunt posibile maxime de 25-30 de grade Celsius, considerate ridicate pentru această zonă.

În același timp, riscul de incendii de vegetație rămâne foarte ridicat în Spania, Portugalia și sud-vestul Franței, regiuni afectate deja de episoade recente de caniculă și incendii extinse.

Seceta este agravată și de vânturile continentale uscate, care accelerează pierderea apei din sol. Agricultura poate fi afectată prin reducerea recoltelor, uscarea pășunilor și creșterea necesarului de irigații într-o perioadă în care debitele râurilor sunt deja foarte scăzute.

Cum se formează "domul de căldură"

Domul de căldură apare atunci când o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată rămâne aproape nemișcată deasupra unei regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni.

Fenomenul funcționează asemenea unui capac așezat peste o oală. Aerul cald rămâne blocat dedesubt, iar curenții descendenți îl comprimă și îl încălzesc suplimentar în apropierea solului.

În același timp, sistemul de presiune ridicată limitează formarea norilor și a precipitațiilor. Solul se usucă, vegetația pierde rapid umiditate, iar o parte tot mai mare din energia solară este folosită pentru încălzirea suprafeței, nu pentru evaporarea apei.

Astfel se formează un cerc vicios care întreține și intensifică valul de căldură.