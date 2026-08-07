Atac armat într-o școală din Thailanda. Un elev a ucis un profesor și și-a rănit patru colegi

<1 minut de citit Publicat la 07:30 07 Aug 2026 Modificat la 09:47 07 Aug 2026

Un profesor a fost ucis, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unui schimb de focuri care a avut loc la o şcoală din Thailanda. FOTO: Hepta

Un profesor a fost ucis, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unui schimb de focuri care a avut loc la o şcoală din Thailanda, unde atacatorul - un elev - s-a sinucis, a declarat poliţia vineri, transmite Reuters.



Fotografii distribuite de echipele de intervenţie surprind elevi ieşind în grabă din incinta liceului Debsirin Nonthaburi, în timp ce mai multe ambulanţe au fost mobilizate la faţa locului.



Într-o fotografie, o persoană este văzută întinsă pe o targă în fața unei ambulanțe, în timp ce o alta este îngrijită de un medic.

Autorităţile continuă intervenţia şi ancheta pentru a stabili bilanţul exact al victimelor şi circumstanţele atacului.



În anul universitar 2025, în școală erau înscriși aproximativ 3.100 de elevi, în timp ce numărul profesorilor este de 147, potrivit autorităților districtuale.

Incidentul are loc la câteva luni după un alt atac armat într-o şcoală din districtul Hat Yai, în sudul Thailandei, soldat cu moartea unui profesor şi rănirea unui elev.