Două tramvaie s-au ciocnit în Germania. 25 de oameni au fost răniți, iar 10 sunt în stare gravă

Un accident de tramvai a avut loc, joi, în orașul german Gelsenkirchen, în urma căruia 25 de oameni au fost răniți, dintre care 10 sunt în stare gravă, relatează dpa, potrivit Agerpres.
Poliţia a informat că un tramvai care era utilizat pentru instruire s-a oprit brusc în centrul oraşului, în apropiere de Veltins Arena. Tramvaiul din spatele său, care transporta pasageri, s-a lovit de tramvaiul „care era oprit sau se mişca foarte încet”, a explicat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.
„În prezent, şapte dintre cele 25 de persoane implicate sunt rănite grav şi altor trei le este pusă viaţa în pericol”, a declarat ea.
Poliţia a prezentat, iniţial, un bilanţ de 30 de răniţi.
„Motivul pentru care primul tramvai s-a oprit brusc în trafic urmează să fie stabilit”, a explicat purtătoarea de cuvânt.
O echipă specială de investigaţie se află la faţa locului, alături de mai multe ambulanţe. Zona din jurul străzii Kurt Schumacher a rămas închisă câteva ore după producerea accidentului.