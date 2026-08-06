Două tramvaie s-au ciocnit în Germania. 25 de oameni au fost răniți, iar 10 sunt în stare gravă

<1 minut de citit Publicat la 23:56 06 Aug 2026 Modificat la 23:56 06 Aug 2026

Poliţia a prezentat, iniţial, un bilanţ de 30 de răniţi. Foto: Profimedia Images

Un accident de tramvai a avut loc, joi, în orașul german Gelsenkirchen, în urma căruia 25 de oameni au fost răniți, dintre care 10 sunt în stare gravă, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Poliţia a informat că un tramvai care era utilizat pentru instruire s-a oprit brusc în centrul oraşului, în apropiere de Veltins Arena. Tramvaiul din spatele său, care transporta pasageri, s-a lovit de tramvaiul „care era oprit sau se mişca foarte încet”, a explicat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

„În prezent, şapte dintre cele 25 de persoane implicate sunt rănite grav şi altor trei le este pusă viaţa în pericol”, a declarat ea.

Poliţia a prezentat, iniţial, un bilanţ de 30 de răniţi.

„Motivul pentru care primul tramvai s-a oprit brusc în trafic urmează să fie stabilit”, a explicat purtătoarea de cuvânt.

O echipă specială de investigaţie se află la faţa locului, alături de mai multe ambulanţe. Zona din jurul străzii Kurt Schumacher a rămas închisă câteva ore după producerea accidentului.