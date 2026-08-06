Experții au folosit „capre Iuda” care și-au vânat propria specie. Și așa au fost salvate țestoasele de Galapagos

Insulele Galápagos au eliminat peste 140.000 de capre din trei regiuni pentru a permite faunei sălbatice native să prospere FOTO: Getty Images

Insulele Galápagos au eliminat peste 140.000 de capre din trei regiuni pentru a permite faunei sălbatice native să prospere, într-o amplă operațiune ecologică ce a costat 10,5 milioane de dolari. „Caprele Iuda” au avut un rol decisiv într-una dintre cele mai mari acțiuni de restaurare ecologică desfășurate vreodată pe insule.

Caprele invazive au distrus vegetația nativă

Caprele au fost aduse pe insule de marinari, pirați și vânători de balene, care le-au lăsat acolo ca rezervă de carne pentru călătoriile viitoare. În lipsa unor prădători naturali importanți, turmele s-au înmulțit rapid și au invadat vegetația.

Au consumat tot ce au întâlnit în cale: frunze, lăstari, scoarță și chiar cactuși, care reprezentau o sursă de hrană pentru țestoasele uriașe și alte specii. De asemenea, au împiedicat dezvoltarea arborilor și arbuștilor tineri, au eliminat zonele umbrite și au lăsat solul mult mai expus eroziunii.

În 1997, organizațiile Galapagos Conservancy, Parcul Național Galápagos și Fundația Charles Darwin au lansat Proiectul Isabela, cu scopul de a elimina această specie distructivă de pe insule. Potrivit site-ului Galapagos Conservancy, proiectul a reunit vânători care au acționat la sol, câini special antrenați, hărți digitale și elicoptere, pentru a interveni în zone marcate de cratere, câmpuri de lavă, vegetație deasă și vaste întinderi vulcanice.

Vânătoare aeriană pentru eliminarea caprelor

Echipa a desfășurat operațiuni aeriene care au permis localizarea și eliminarea unor turme mari de capre. Numai în primele șapte luni ale campaniei desfășurate în nordul insulei Isabela au fost eliminate peste 55.000 de animale.

Dificultatea a crescut atunci când au rămas doar câteva exemplare răspândite pe întreg teritoriul. Eliminarea a 99% din populație nu ar fi rezolvat problema, întrucât grupurile mici supraviețuitoare s-ar fi putut reproduce și ar fi refăcut turmele în doar câțiva ani.

Echipele trebuiau să găsească fiecare animal rămas, inclusiv pe cele ascunse în locuri greu accesibile. În această etapă, caprele „Iuda” au început să joace rolul de urmăritori.

Unele capre au fost capturate, sterilizate și echipate cu zgărzi cu emițătoare radio. Fiind animale sociale, caprele „Iuda” căutau alte exemplare din specie și, fără să știe, îi conduceau pe vânători la ultimele grupuri rămase. Semnalele radio permiteau monitorizarea deplasărilor lor. Caprele găsite în apropierea animalelor urmărite erau eliminate, în timp ce exemplarul echipat era lăsat în viață pentru a repeta procesul de căutare. În nordul insulei Isabela au fost folosite aproximativ 770 de capre „Iuda”.

Revenirea speciilor native

După eliminarea caprelor invazive, trunchiurile mici au început din nou să dea lăstari, iar noi puieți au apărut în zonă. Arborii, arbuștii de altitudine, cactușii din specia Opuntia și alte plante endemice s-au înmulțit pe insula Santiago și în nordul insulei Isabela.

Refacerea covorului vegetal a favorizat și dezvoltarea găinușei de Galápagos, o pasăre care depinde de habitate umede și cu vegetație deasă. Populația acesteia a crescut în zonele restaurate de pe insula Santiago, iar refacerea habitatelor a redus izolarea dintre diferitele grupuri ale speciei.

În ciuda progreselor, cele trei regiuni nu au revenit imediat la starea în care se aflau înainte de introducerea caprelor. Unele plante invazive au ocupat spațiile eliberate, iar vegetația refăcută nu a avut întotdeauna aceeași compoziție ca cea originală.

Continuarea procesului de refacere depinde de monitorizarea permanentă a ecosistemelor, de prevenirea introducerii unor noi specii invazive și de protejarea țestoaselor uriașe, care au un rol esențial în dispersarea semințelor, deschiderea căilor de acces prin vegetație și refacerea proceselor naturale ale ecosistemelor din Galápagos.