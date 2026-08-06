Germania acuză un atac hibrid după ce a fost găsită o dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig

2 minute de citit Publicat la 11:25 06 Aug 2026 Modificat la 11:48 06 Aug 2026

Drona a fost găsită în apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov / foto: Getty Images

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, avertizează că descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe Aeroportul Leipzig/Halle reprezintă „un nou tip de amenințare”, potrivit The Independent. El nu a numit niciun suspect, dar a spus că incidentul a făcut parte dintr-o competiţie care ar putea "implica şi puteri străine" ce încearcă să creeze o incertitudine considerabilă în Germania.

Autoritățile germane au precizat că au deschis o anchetă pentru terorism, după ce angajații aeroportului au găsit, miercuri, drona într-o zonă restricționată destinată transportului de marfă, în apropierea pistei din partea de sud a aeroportului.

Deși ministrul de Interne nu a acuzat direct Rusia, publicația Bild scrie că drona a fost găsită în apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov. În urma incidentului, zborurile au fost suspendate temporar, iar mai multe aeronave, inclusiv ale companiei de logistică DHL, au fost redirecționate.

El a mai declarat că „acesta este un incident de securitate foarte grav”.

„Observările de drone și amenințările cu drone într-un context hibrid sunt ceva ce știam din trecut, dar prezența unei drone înarmate cu explozibili pe terenul aeroportului reprezintă un nou scenariu de amenințare”, a subliniat acesta.

Ministrul a afirmat că sunt în desfăşurare anchete cu privire la tipul de explozibil, designul dronei, originea şi întrebarea legată de cine este responsabil pentru incident.

El nu a numit niciun suspect, dar a spus că incidentul a făcut parte dintr-o competiţie care ar putea "implica şi puteri străine" ce încearcă să creeze o incertitudine considerabilă în Germania.

Autorii ar fi avut nevoie de o expertiză tehnică semnificativă, precum şi de experienţă în manipularea explozibililor, a adăugat el.

"Nimic din toate acestea nu indică o abordare amatoristică. Vorbim aici despre un scenariu de ameninţare hibridă profesionistă pe care trebuie să continuăm să-l abordăm", a spus Dobrindt.

Alerta pe Aeroportul Leipzig/Halle a fost declanșată în noaptea de marți spre miercuri.

Traficul aerian a fost perturbat timp de aproape două ore, după ce a fost descoperită drona care era echipată cu un detonator.

Poliția federală a trimis echipe de geniști și a planificat detonarea controlată a obiectului necunoscut cu dispozitivul de detonare. A fost utilizat un robot de dezamorsare telecomandat. Nu este clar dacă detonarea a avut loc.

Operațiunile de zbor au fost suspendate imediat, iar traficul aerian a fost redirecționat. Un avion de marfă a fost nevoit, prin urmare, să reia decolarea.

Traficul aerian a fost suspendat miercur dimineaţa, până la ora 01:55. Un avion de pasageri care venea din Mallorca a fost redirecționat către Nürnberg. Pista sudică a aeroportului a fost închisă și nu fusese încă redeschisă până dimineața.