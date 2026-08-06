Se apropie de 1 km înălțime: Turnul Jeddah din Arabia Saudită, care va deveni cea mai înaltă clădire din lume, a trecut de 107 etaje

Evoluția construcției turnului zgârie nori Jeddah Tower, cel mai înalt din lume, în Arabia Saudită: Sursa foto: Shaikh Al Waleed via Facebook

Turnul zgârie-nori saudit Jeddah Tower, care va avea un kilometru înălțime, se apropie rapid de recordul mondial pentru cea mai înaltă clădire din lume

Turnul JEC a atins un nou prag important în drumul său spre titlul de cea mai înaltă clădire din lume. Construcția se apropie rapid de jumătatea înălțimii finale și a ajuns la 430 de metri, rămânând aproximativ 570 de metri până la finalizarea zgârie-norului care va stabili un nou record mondial, potrivit News Atlas.

Situat în orașul-port Jeddah, din Arabia Saudită, Turnul JEC (cunoscut și sub numele de Jeddah Economic Company Tower sau Jeddah Tower) este proiectat de biroul de arhitectură Adrian Smith + Gordon Gill. Adrian Smith este arhitectul care a realizat și proiectul actualei celei mai înalte clădiri din lume, Burj Khalifa, cu o înălțime de 828 de metri.

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La finalizare, noul zgârie-nori va avea cel puțin 157 de etaje și va fi aproape de două ori mai înalt decât cea mai înaltă clădire din Statele Unite, One World Trade Center, care măsoară 541 de metri.

Potrivit prințului saudit Al Waleed bin Talal Al Saud, director executiv al Kingdom Holding Company, dezvoltatorul proiectului, turnul a ajuns deja la 108 etaje. Astfel, intră în grupul restrâns al clădirilor din lume care depășesc pragul de 100 de etaje.

„Prima structură construită de om care va atinge înălțimea de un kilometru”

Planul actual prevede ca nivelurile inferioare să găzduiască spații de birouri, iar deasupra acestora să fie amenajat un hotel de lux cu 200 de camere. Urmează apartamente de serviciu, un sky lobby și mai multe zone rezidențiale, locuințele devenind tot mai spațioase și mai scumpe pe măsură ce se urcă spre vârf. Clădirea va include și mai multe puncte de observație, precum și un heliport.

„Fiind prima structură construită de om care va atinge înălțimea de un kilometru, proiectarea Turnului Jeddah reprezintă o realizare inginerească cu adevărat revoluționară”, au declarat reprezentanții companiei Thornton Tomasetti, responsabilă de partea de inginerie a proiectului.

„Un sistem structural fără precedent”

„Mai întâi a trebuit să stabilim încărcările provocate de vânt la altitudini extreme. Apoi a trebuit să controlăm mișcările clădirii, atât pe orizontală, cât și pe verticală, pe termen lung. În final, soluțiile structurale dezvoltate trebuiau să fie eficiente și să susțină acest proiect arhitectural extrem de ambițios. Toate acestea au fost mult mai ușor de spus decât de realizat.

Simplitatea a fost esențială pentru ușurința construcției. În același timp, având în vedere dimensiunea uriașă a clădirii, am urmărit utilizarea cât mai eficientă a materialelor. Specialiștii noștri în clădiri înalte au colaborat îndeaproape cu Adrian Smith + Gordon Gill și RWDI, combinând inovația și experiența cu modelarea structurală avansată și numeroase teste în tunel aerodinamic. Rezultatul este un sistem structural fără precedent, conceput pentru viitoarea cea mai înaltă clădire din lume.”

În timp ce alte megaproiecte saudite, precum The Line și Mukaab, au întâmpinat întârzieri și dificultăți majore, Turnul JEC continuă să avanseze într-un ritm remarcabil, iar finalizarea sa este estimată pentru anul 2028.