Axios: SUA vor să anunțe astăzi acordul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce prevede planul pe 60 de zile

Statele Unite, Iranul și Omanul sunt aproape de încheierea unui acord preliminar valabil 60 de zile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite, Iranul și Omanul sunt aproape de încheierea unui acord preliminar valabil 60 de zile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Înțelegerea ar putea fi anunțată miercuri, potrivit informațiilor obținute de Axios de la două surse regionale și un oficial american.

Acordul, negociat de mai multe săptămâni, ar urma să permită reluarea armistițiului dintre SUA și Iran și redeschiderea negocierilor pentru un nou acord nuclear.

Președintele Donald Trump a renunțat sâmbătă la declanșarea unei campanii masive de bombardamente, pentru a acorda mai mult timp eforturilor diplomatice. În cazul în care un acord nu va fi încheiat în curând, liderul de la Casa Albă ar putea autoriza însă atacuri de amploare.

Înțelegerea aflată în discuție ar răspunde și unora dintre solicitările Iranului privind obținerea unui control mai mare asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz, control pe care Teheranul nu îl avea înainte de război.

Ce ar prevede acordul

Potrivit celor două surse regionale citate de Axios, acordul prevede un aranjament temporar, valabil 60 de zile, între Oman și Iran, care ar putea fi ulterior prelungit.

Toate navele care intră prin strâmtoare în Golful Persic ar urma să folosească o rută nordică, prin apele teritoriale iraniene. Traficul maritim de ieșire, spre Marea Arabiei, s-ar desfășura pe o rută sudică, prin apele Omanului și în coordonare cu Iranul.

În perioada de 60 de zile ar urma să nu fie percepute taxe pentru tranzitul navelor. Părțile implicate ar trebui, de asemenea, să îndepărteze în termen de 30 de zile minele navale amplasate pe culoarul central al strâmtorii.

După curățarea acestei rute, culoarul central ar urma să fie folosit atât pentru navele care intră, cât și pentru cele care ies din Golf, în baza unui acord permanent ce va fi negociat între Oman și Iran.

Există însă și motive de prudență. Casa Albă, autoritățile din Oman și mediatorii regionali au considerat în urmă cu trei săptămâni că ajunseseră deja la o înțelegere cu Iranul. Atacurile iraniene asupra navelor au fost însă reluate, ceea ce a provocat două săptămâni de confruntări și a adus regiunea aproape de un război de amploare.

Pe lângă discuțiile directe dintre Oman și Iran, oficiali din Qatar, Pakistan și Arabia Saudită au fost implicați în eforturile de mediere, susțin sursele regionale.

Casa Albă a participat activ la negocieri. În ultimele zile au avut loc mai multe convorbiri între trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și ministrul de Externe al Omanului, Badr al-Busaidi.

Două surse regionale au declarat că Araghchi și-a exprimat acordul de principiu în cursul weekendului, însă era necesară și aprobarea liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, precum și a Consiliului Suprem pentru Securitate Națională.

Un oficial american și o sursă regională au afirmat că liderii iranieni au încheiat marți procedura internă de aprobare a acordului.