Rusia fierbe după ce Polonia a demolat un monument din vremea URSS: „Sacrilegiu”. Institutul președintelui Nawrocki a ordonat acțiunea

3 minute de citit Publicat la 11:29 05 Aug 2026 Modificat la 11:29 05 Aug 2026

Un monument dedicat soldaților Armatei Roșii a fost demolat în Polonia. Foto: Institutul Polonez pentru Memoria Națională via X

Rusia a reacționat cu furie la demolarea unui monument din perioada sovietică în Polonia, calificând acțiunea drept „sacrilegiu” și o „încălcare flagrantă” a acordului dintre cele două țări privind respectarea locurilor comemorative, scrie publicația Notes from Poland.

La rândul său, Institutul Memoriei Naționale (IPN) din Polonia, instituția care a finanțat demolarea, susține că monumentul era un „obiect de propagandă sovietică”, înlăturat în baza unei legi care impune eliminarea simbolurilor comuniste din spațiile publice.

Vineri, aproximativ 150 de locuitori din Pyrzyce, un oraș cu circa 12.000 de locuitori din nord-vestul Poloniei, s-au adunat pentru a asista la distrugerea construcției vechi de zeci de ani, dedicate Armatei Roșii.

Presa poloneză notează că, imediat după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, în oraș a fost amenajat un memorial lângă un cimitir al soldaților sovietici.

Ulterior, rămășițele soldaților au fost mutate într-un alt cimitir militar din regiune, iar memorialul a fost reproiectat și amplasat într-o altă locație din Pyrzyce.

Forma sa finală, realizată în 1984, arată o construcție masivă din beton, de formă dreptunghiulară, cântărind câteva sute de tone și având un basorelief reprezentând capul unui soldat sovietic.

Pe o placă comemorativă a fost gravat textul: „Glorie eternă eroilor căzuți în 1941 - 1945”.

Notes from Poland remarcă faptul că această cronologie ignoră invazia și ocuparea de către Uniunea Sovietică a unor părți din Polonia, în 1939, în înțelegere cu Germania nazistă.

Monumentele sovietice au împânzit Polonia în vremea URSS

Astfel de monumente sovietice au rămas în numeroase orașe și localități din Polonia după căderea comunismului, în 1989.

În 2016, guvernul național-conservator al partidului Lege și Justiție (PiS) a adoptat o lege prin care autoritățile locale erau obligate să „decomunizeze” spațiile publice, eliminând monumentele și simbolurile care „promovează comunismul”.

Însă abia în 2022, după invazia Ucrainei de către Rusia, procesul de înlăturare a monumentelor din perioada sovietică s-a accelerat, zeci dintre acestea fiind demolate de atunci.

Aceste acțiuni au fost coordonate de Institutul Memoriei Naționale, în special în perioada în care a fost condus de Karol Nawrocki, între 2021 și anul trecut, când acesta a fost ales președinte al Poloniei.

Autoritățile poloneze spun că majoritatea locuitorilor din Pyrzyce s-au pronunțat pentru înlăturarea monumentului --

La începutul acestui an, autoritățile din Pyrzyce au organizat consultări publice vizând îndepărtarea monumentului sovietic.

Potrivit IPN, majoritatea participanților s-a pronunțat în favoarea demolării.

În februarie, Consiliul Local a votat pentru înlăturarea construcției și înlocuirea sa cu un nou monument dedicat independenței Poloniei.

„Suntem conștienți că această schimbare trezește emoții diverse, adesea foarte puternice, în rândul locuitorilor. Respectăm atât opiniile celor care susțin măsurile adoptate, cât și pe cele ale persoanelor care au o altă perspectivă asupra monumentului și a locului său în istoria orașului Pyrzyce.

Sperăm că independența - ca valoare supremă pentru toți polonezii - îi va uni pe oameni dincolo de diferențele de opinie și de interpretare a trecutului.

Dorim ca spațiul care va fi amenajat aici să devină unul al memoriei comune, al reflecției și al marcării demne a celor mai importante ceremonii naționale”, au transmis autoritățile locale pe rețelele sociale.

Rusia condamnă demolarea monumentului de la Pyrzyce

Demolarea monumentului a fost condamnată de Ambasada Rusiei la Varșovia, care a anunțat luni că a depus un protest oficial.

Misiunea diplomatică a calificat demolarea drept „cel mai recent sacrilegiu al autorităților poloneze” și a susținut că acțiunea „reprezintă o încălcare directă și flagrantă” a acordului semnat în 1994 între Polonia și Rusia, privind respectarea locațiilor comemorative.

„Demontarea ilegală a monumentelor reprezintă o încercare evidentă de falsificare a istoriei și de ștergere din conștiința națiunii poloneze a eroismului soldaților sovietici”, a adăugat ambasada.

Polonia a răspuns la acuzații precizând că acordul din 1994 se referă la morminte și cimitire cu soldați căzuți în război, nu la monumente și simboluri separate, care pot fi îndepărtate în mod legal.

Institutul Memoriei Naționale a argumentat că aceste monumentele dedicate URSS au fost „obiecte de propagandă sovietică”, concepute pentru a susține regimul comunist sprijinit de Moscova, și nu autentice locuri de comemorare.

Participând la ceremonia de demolare desfășurată vineri la Pyrzyce, vicepreședintele IPN, Karol Polejowski, a amintit că monumentul controversat a fost inaugurat în 1984, la scurt timp după perioada legii marțiale din Polonia, când autoritățile au reprimat cu brutalitate opoziția democratică.

„Activiștii comuniști locali, dornici să intre în grațiile stăpânilor din URSS, au ridicat un monument în onoarea armatei sovietice. Acesta nu este un simbol al eliberării, ci un simbol al înrobirii!”, a declarat el în timp ce monumentul era distrus.