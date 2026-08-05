Imagini exclusive cu prima unitate de drone înfiinţată de Armata Română. Cum își antrenează militarii „ochii din cer”

Militari de la prima unitate de drone înfiinţată de Armata Română. Sursa foto: Antena 3 CNN

Imagini în exclusivitate vin de la prima unitate de drone înfiinţată de Armata Română. Zeci de soldaţi români se antrenează aproape zilnic folosind drone de ultimă generaţie care au rolul de a aduna informaţii de la sol şi de a-i sprijini pe infanteriştii români în cazul unor posibile atacuri sau acţiuni militare.

Ochii din cer ai militarilor noştri pot identifica ţinte pe timp de zi sau noapte, inclusiv amprentele termice ale inamicilor.

Imagini exclusive pot fi urmărite în materialul video de mai jos:

Armata dezvoltă activ capabilități de operare cu drone, iar acestea sunt integrate tot mai des în exercițiile militare. De exemplu, în februarie 2026, Forțele Terestre au anunțat desfășurarea unui stagiu de instruire comun româno-francez la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, dedicat creșterii capacității de operare a dronelor. Pregătirea a inclus atât module teoretice, cât și exerciții practice.

Dronele sunt folosite în principal pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere. Rolul lor este de a transmite imagini și informații în timp real către comandanți, de a identifica ținte și de a sprijini trupele aflate la sol, inclusiv pe timp de noapte, prin utilizarea senzorilor optici și termici.