Cele 4 barje încărcate cu piatră vor fi scufundate miercuri în Dunăre. Ce s-a întâmplat cu apa după detonarea Stâncii Pârjoaia

Cele 4 barje încărcate cu piatră vor fi scufundate miercuri în Dunăre. Sursa foto: ANAR

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a transmis, marţi, că patru barje încărcate cu piatră vor fi scufundate, miercuri, în Dunăre, pentru a facilita direcţionarea debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă. De asemenea, insituţia a precizat că nivelul Dunării în zona Cernavodă este staționar, în urma detonării Stâncii Pârjoaia obținându-se inițial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), apoi o ușoară creștere cu 2 cm.

Autorităţile au anunţat că operațiunile de încărcare a barjelor continuă, respectiv a celei de-a doua, urmând ca mâine, 5 august, să aibă loc scufundarea celor 4 barje în Dunăre (celei 2 încărcate la fața locului și celelalte 2 care vin din Galați). Scopul acţiunii este de a dirija o parte din debitul fluviului de pe braţul Bala spre Dunărea Veche şi pentru a reuşi creşterea cotelor apelor.

"Continuă operațiunile de încărcare a barjelor, respectiv a celei de-a doua, urmând ca mâine, 5 august, să aibă scufundarea celor 4 barje (celei 2 încărcate la fața locului și celelalte 2 care vin din Galați).

Nivelul Dunării în zona Cernavodă este staționar, în urma dislocării stâncii obținându-se inițial o stabilizare (în sensul stopării scăderii nivelului cu 2 cm/zi), iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm", a comunicat ANAR, marţi.

Scufundarea celor patru barje, o operaţiune contracronometru

Purtătoarea de cuvânt a Apelor Române, Ana Maria Agiu, a dezvăluit luni după-amiaza, la Antena 3 CNN, care sunt riscurile operaţiunii de scufundare a celor patru barje încărcate cu nisip pe braţul Bala al Dunării.

Misiunea contracronometru este extrem de complexă, amplasamentele s-au stabilit deja şi, în prezent, se face o expertiză pentru a stabili metoda optimă de scufundare a celor patru barje. "Vorbim despre o cursă contracronometru, vorbim despre 24 -36 de ore în care această operaţiune trebuie să aibă loc", a precizat Ana Maria Agiu, care a subliniat că este important să se monitorizeze turbiditatea apei în zonă.

"O turbiditate prea ridicată a apei, din nou, va pune probleme în funcţionarea reactorului 2, ceea ce nu ne dorim", a explicat aceasta.