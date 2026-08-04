Cum se face economie de energie în ţară. Un primar citeşte la lampă, altul nu poate opri iluminatul: „A ieșit o nebunie”

Seceta severă a dus la o criză energetică după ce debitul Dunării a scăzut dramatic. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Primarii din România au început să ia măsuri pentru a face economie la energie, după apelul lansat luni de premierul Ilie Bolojan privind limitarea consumului de electricitate. Trei edili au explicat marți, la Antena 3 CNN, ce soluții au găsit, în timp ce unele localități se confruntă și cu probleme grave în alimentarea cu apă, provocate de secetă.

Primarul municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu, spune că administrația locală a redus timpul de funcționare al iluminatului public, iar acasă încearcă și el să consume cât mai puțină energie.

„Am redus perioada de la aprindere până la stingerea iluminatului public cu 20 min seara și sigur închidem cu 2:05 mai devreme dimineața și acasă, adică în momentul în care mă uit la televizor, nu am și lumina aprinsă, dacă citesc, folosesc lampa. Adică încercăm în acest moment să fim solidari. E un moment greu, trebuie să trecem peste el.”

La Rasova, iluminatul public a fost redus, iar în primărie funcționează un singur aparat de aer condiționat

Primarul comunei Rasova, Mihalache Neamțu, spune că a încercat încă din urmă cu două luni să reducă programul iluminatului public, însă măsura a stârnit nemulțumirea locuitorilor.

„Noi dăm apă 24 din 24. Noi am întrerupt acum vreo două luni de zile, am încercat să mai întrerupem iluminatul. Aveam de la ora 21:00 până la 4:00 și am încercat de la ora 23:00 până la ora 3:00. Vreau să vă spun că a ieșit o nebunie. Majoritatea oamenilor au început să urle. Au venit la primărie și mi-au zis: «Frate, ce facem? Ne întoarcem la comunism?». Deci nu mai vă spun că în comună mai sunt hoți, mai sunt oameni răi, fără ăștia nu putem să trăim, că ăsta este adevărul și trebuie să-l recunoaștem. Eu încerc acum iluminatul să-l mai restricționez o oră dimineața și o oră seara, să-l întrerup.

Am întrerupt la primărie: din 10 aparate de aer condiționat, mergem cu unul. Iar apa potabilă nu putem să o întrerupem, pentru că oamenii au copii mici, este vară și sunt temperaturi de 40 de grade. Spuneți-mi dumneavoastră cum pot să privesc pe unul să nu mai aibă apă la 40 de grade? Cum putem face?”

În Remetea, seceta a impus raționalizarea apei

În comuna Remetea, din județul Bihor, oamenii primesc apă doar 14 ore pe zi, după ce una dintre văile care alimentau barajul local a secat complet.

Primarul Stelian Copil spune că administrația locală a fost nevoită să găsească soluții provizorii pentru a asigura alimentarea cu apă.

„Din păcate, trecem prin aceste momente grele prin care trebuie să restricționăm apa. Dăm 14 ore din 24 apă, dar din păcate 10 ore suntem nevoiți să oprim apa pentru a reîncărca bazinele. Cetățenii se descurcă greu, din păcate, dar avem 14 ore și își mai fac rezerve pe perioada zilei, că ziua oprim de la ora 9:30 până seara la 18:30.

Este din cauza secetei, pentru că barajul și acumularea pe care o avem este pe Valea Meziadului, care a secat, și atunci am fost nevoiți să implementăm un alt sistem, să pompăm dintr-o altă vale apă pentru a avea cele 14 ore apă pentru cetățeni.

A secat valea. Noi avem două văi care se intersectează în localitatea Remetea. Una dintre văi, Valea Meziadului, pe care avem barajul și baza de stocare a apei, a secat. Deci nu mai curge apă deloc. De trei săptămâni este seacă și atunci am fost nevoiți să pompăm, dar pompa pe care noi am achiziționat-o în acest an nu face față să ducă toată comuna, din păcate. Noi am făcut o improvizație astăzi, aproape 3,5 kilometri, am tras o țeavă pentru a putea totuși să dăm apă. Deci am găsit o soluție provizorie. Din cauza asta am ajuns la situația asta neplăcută.”, a precizat acesta, la Antena 3 CNN.

La Constanța, iluminatul public va fi redus, iar autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23:00

Și Primăria Constanța a anunțat măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, în urma apelului lansat de Guvern.

Municipalitatea va reduce intensitatea și durata iluminatului public acolo unde acest lucru este posibil, fără a afecta siguranța circulației, iar autobuzele electrice ale companiei de transport public vor fi încărcate după ora 23:00, când consumul din sistemul energetic este mai redus.

Autoritățile locale spun că vor analiza și alte măsuri de eficientizare a consumului de energie în clădirile și instituțiile aflate în subordinea primăriei.

Canicula, seceta și nivelul Dunării pun presiune pe sistemul energetic

Măsurile anunțate de autoritățile locale vin în contextul în care România traversează una dintre cele mai dificile perioade din această vară. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din sudul și sud-estul țării, unde temperaturile ajung la 41-43 de grade Celsius.

În același timp, seceta severă afectează o mare parte a Europei. Potrivit Observatorului European pentru Secetă, vestul și centrul continentului traversează una dintre cele mai grave perioade din ultimii ani, iar bazinul Dunării se confruntă cu debite apropiate de minimele istorice.

Hidrologii estimează că debitul Dunării la intrarea în România ar putea coborî în zilele următoare la aproximativ 1.700 de metri cubi pe secundă, sub precedentul minim istoric, de 1.790 mc/s, înregistrat în 1985.

Scăderea nivelului fluviului pune presiune inclusiv asupra Centralei Nucleare de la Cernavodă. Directorul centralei a declarat că Unitatea 2 mai poate funcționa doar câteva zile în actualele condiții, fără a putea preciza exact cât timp dacă debitele Dunării vor continua să scadă.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a făcut luni un apel către instituțiile publice, companii și populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în perioadele de vârf. Printre măsurile anunțate se numără reducerea consumului în instituțiile statului și limitarea iluminatului public acolo unde este posibil, iar mari consumatori industriali, precum uzinele Dacia și Ford, au anunțat opriri temporare ale producției pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic național.