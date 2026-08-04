Primul hotel din România care a anunțat că stinge lumina exterioară după ora 23:00. Oferă și reducere la mâncarea rece din restaurant

Hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Old Town este prima unitate hotelieră din România care anunță că reduce consumul de energie FOTO: Facebook/ Hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Old Town

Hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Old Town este prima unitate hotelieră din România care a anunțat că a implementat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, în contextul situației dificile cu care se confruntă Bucureștiul și, în general, România.

Astfel, hotelul, care este unul de lux și singura proprietate Hilton din București, a anunțat pe pagina de Facebook că stinge iluminatul fațadei și cel public după ora 23:00 și reduce aerul condiționat din spațiile comune.

„Întrucât România traversează o perioadă de consum excepțional de ridicat de energie electrică, care necesită un consum responsabil, credem că și industria ospitalității trebuie să își aducă contribuția.

De aceea, ne-am alăturat restaurantului La Mița Biciclista și altor repere emblematice din București, stingând iluminatul fațadei și al spațiilor exterioare după ora 23:00, reducând totodată utilizarea aerului condiționat în spațiile comune”, se menționează în postare.

De asemenea, oaspeții sunt încurajați să facă economie și sunt anunțați că au reducere semnificativă la restaurant dacă aleg preparate reci.

„Îi invităm, de asemenea, pe oaspeții noștri să ni se alăture prin gesturi simple, precum stingerea luminilor care nu sunt necesare și deconectarea aparatelor electrice atunci când nu sunt utilizate. Fiecare gest contează, iar împreună putem avea un impact real.

Iar pentru că alegerile responsabile merită răsplătite, oaspeții restaurantului Beef Room care aleg preparate reci, precum salate proaspete și alte specialități care nu necesită gătire, beneficiază acum de o reducere de 20%”, a mai spus pe rețeaua socială stafful hotelului.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni măsuri fără precedent pentru limitarea consumului de electricitate, în special în rândul marilor consumatori industriali, în contextul în care există riscul ca și Unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită. El a făcut și un apel către populație să reducă voluntar consumul.