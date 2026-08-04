Reacţia şefului Gărzii Naţionale de Mediu, după ce Buzoianu a anunţat controale în 5 judeţe: Orice eventuală judecată să fie la final

Reacţia şefului Gărzii Naţionale de Mediu, după ce Buzoianu a anunţat controale în 5 judeţe. Sursa foto: Agerpres

În contextul în care ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, luni, că a trimis Corpul de Control la Garda de Mediu din judeţele Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea, Andrei Corlan, şeful Gărzii Naţionale de Mediu, a transmis că "este onest şi corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării şi nu invers". "Orice formă de antepronunţare publică poate afecta atât imaginea instituţiei cât şi activitatea sa", a mai afirmat Corlan pentru News.ro.

După controalele dispuse de Diana Buzoianu pentru a stabili dacă s-au luat măsuri potrivite pentru combaterea problemelor sistemice de mediu, şeful Gărzii Naţionale de Mediu spune că instituţia a realizat o absorbţie de 100% a fondurilor alocate prin PNRR, realizând inclusiv o economie de aproape 2 milioane euro.

"Referitor la poziţia publică recent exprimată de ministerul Mediului cu privire la activitatea unui set de structuri judeţene ale Gărzii de Mediu, transmit că transparenţa GNM este totală în faţa oricărei acţiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activităţii noastre.

Consider că este onest şi corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării şi nu invers. Orice formă de antepronunţare publică poate afecta atât imaginea instituţiei cât şi activitatea sa. În acelaşi timp, consider că este un moment oportun să contextualizăm această situaţie folosind cifre incontestabile care arată că toţi indicatorii de performanţă, inclusiv în structurile judeţene indicate, arată o activitate profesionistă şi eficientă de inspecţie.

În analiza de eficienţă a OCDE, activitatea Gărzii de Mediu a fost evaluată pozitiv şi încă aşteptăm suplimentarea efectivelor noastre ca parte obligaţiilor asumate drept condiţie de aderare.

Apreciez că în spatele rezultatelor obţinute astăzi, vizibil îmbunătăţite, se află capacitatea oamenilor din instituţie de a-şi stabili corect priorităţile, cu profesionalism şi încredere. Rezultatele sunt obţinute cu un efectiv total de (astăzi) 424 de comisari, care adresează, fără a se limita la: 70.000 de activităţi cu impact asupra mediului, inclusiv controlul transfrontalier cu deşeuri, controlul balastierelor, managementul deşeurilor, traficul cu specii protejate, braconaj, trafic cu substanţe periculoase etc, în toate judeţele din ţară şi Municipiul Bucureşti", a declarat Andrei Corlan, conform sursei amintite.

Acesta a adăugat că aşteaptă "cu interes concluziile corpului de control":

"Cu încredere că poziţia transmisă recent de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor este una obiectivă, aştept cu interes concluziile corpului de control şi ulterior finalizării rapoartelor vom comunica public, ca de fiecare dată, poziţia GNM, cât şi eventualele măsuri adoptate".