Stațiunea Colibița, plină de turiști, rămâne fără apă potabilă timp de 13 ore: „Sistemul de alimentare este suprasolicitat”

August este luna cu cei mai mulţi turişti în această staţiune. Foto: Facebook/Stațiunea Colibița

Staţiunea Colibiţa, situată în jurul lacului de acumulare cu acelaşi nume de la poalele Munţilor Călimani, va rămâne începând de marţi seară, fără apă potabilă, timp de 13 ore. Compania locală de furnizare a apei a anunțat că sistemul de alimentare cu apă este suprasolicitat, potrivit Agerpres.

„În atenţia abonaţilor din localitatea Colibiţa: din cauza faptului că sistemul de alimentare cu apă este suprasolicitat în această perioadă, procesul de acumulare a apei în rezervoare este afectat.

Compania noastră anunţă sistarea furnizării apei potabile începând de astăzi, 4 august 2026, de la ora 19:00, până mâine, 5 august 2026, la ora 08:00, în localitatea Colibiţa, interval necesar pentru ca nivelul apei din rezervoare să atingă cote optime”, a transmis compania Aquabis.

August este luna cu cei mai mulţi turişti în această staţiune, iar printre abonaţi se numără pensiunile şi hotelurile din zonă, unele fiind dotate şi cu piscine.

Compania de furnizare a apei a făcut apel la oameni să folosească apa potabilă „cu prudență şi responsabilitate” și doar în scopuri esențiale: pentru băut, nevoi igienico-sanitare şi casnice.

Aquabis a adăugat că folosirea apei pentru irigații, spălarea trotuarelor, umplerea piscinelor, trebuie evitată.

Tot marţi, reprezentanţii Aquabis au transmis un apel către locuitorii din satele Lechinţa şi Vermeş, de a utiliza apa doar în scopuri strict necesare, având în vedere „ritmul alarmant cu care scade nivelul apei din rezervorul de stocare care asigură alimentarea acestor localităţi”, avertizând că, în caz contrar, va fi nevoie de reducerea programului de furnizare.



În noaptea de luni spre marţi, compania Aquabis a oprit pentru aproximativ 8-9 ore furnizarea apei în mai multe localităţi rurale din judeţul Bistriţa-Năsăud, invocând suprasolicitarea sistemului de alimentare.



Localităţile afectate au fost Căianu Mic, Căianu Mare, Feleac, Malin, Rusu de Sus, Beudiu, Viţa şi Nuşeni, potrivit informaţiilor publicate pe Facebook de operatorul de apă judeţean.