România se pregătește pentru evaluarea Moody’s. Nazare: Miza nu este doar menținerea ratingului, ci recâştigarea perspectivei stabile

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministerul Finanțelor se pregătește pentru evaluarea agenției de rating Moody’s, care va fi anunțată vineri seara. Ministrul interimar Alexandru Nazare spune că obiectivul nu este doar păstrarea ratingului de țară în categoria recomandată investițiilor, ci și schimbarea perspectivei de la „negativă” la „stabilă”. Stabilitatea politică și credibilitatea bugetară vor cântări decisiv în analiza agenției, afirmă acesta.

Anunțul vine după ce Fitch a menținut, la sfârșitul săptămânii trecute, calificativul acordat României. Nazare avertizează însă că această decizie nu trebuie privită ca o perioadă de liniște, ci ca o șansă de a demonstra că statul poate continua reducerea deficitului și în anii următori.

Ministerul Finanțelor pregătește discuțiile cu Moody’s

„După rezultatul favorabil obţinut la finalul săptămânii trecute în dialogul cu Fitch, la Ministerul Finanţelor pregătim intens zilele acestea următoarea evaluare importantă, cea a agenţiei internaţionale Moody's. Miza nu este doar menţinerea ratingului - un obiectiv care nu este facil în contextul actual - ci recâştigarea perspectivei stabile. Din acest punct de vedere, traiectoria politică a României în perioada următoare rămâne un element decisiv”, a scris Alexandru Nazare, marți, pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor spune că decizia Fitch a oferit României o fereastră de timp, care trebuie folosită pentru pregătirea unui plan fiscal credibil pentru 2027 și pentru anii următori.

„Acesta nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal-bugetar credibil pentru 2027 şi pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină şi continuitate”, a transmis acesta.

Stabilitatea politică și bugetul, urmărite atent de agențiile de rating

Potrivit lui Nazare, agențiile de rating urmăresc în special două lucruri: stabilitatea politică și capacitatea Guvernului de a respecta țintele bugetare asumate.

„Există două elemente pe care agenţiile de rating le urmăresc cu maximă atenţie. Primul este stabilitatea politică, care asigură credibilitatea strategiei economice. Investitorii şi agenţiile de rating au nevoie de certitudinea că reformele asumate vor fi implementate consecvent, indiferent de presiunea momentului. Al doilea este credibilitatea bugetară. Aceasta nu se câştigă printr-o ţintă de deficit anunţată la începutul anului. Se construieşte şi se apără în fiecare lună, prin execuţie bugetară riguroasă, respectarea angajamentelor şi rezultate măsurabile”, a explicat ministrul.

El a precizat că au început deja discuțiile pentru pregătirea bugetului pe 2027, care ar trebui finalizat în această toamnă. Documentul trebuie construit pe estimări realiste, cu priorități și termene clare.

„De aceea, am demarat deja discuţiile pentru pregătirea bugetului pentru 2027, care trebuie încheiat încă din această toamnă, pe ipoteze realiste, cu priorităţi clare şi un calendar predictibil. Agenţiile de rating evaluează nu doar bugetul unui an, ci capacitatea statului de a susţine o strategie fiscal-bugetară coerentă pe termen lung”, a mai transmis Nazare.

Nazare cere mesaje coerente din partea liderilor politici

Ministrul interimar susține că România nu se prezintă în fața agențiilor doar cu promisiuni, ci și cu rezultatele obținute în prima jumătate a anului, când deficitul bugetar s-a redus semnificativ.

„Cele mai recente date relevante sunt cele privind reducerea semnificativă a deficitului în primele 6 luni ale anului, un rezultat obţinut cu mult efort şi ambiţia colegilor din Finanţe, ANAF, Vamă şi Trezorerie”, a afirmat el.

Ministerul Finanțelor menține, potrivit lui Nazare, un dialog permanent cu agențiile de rating și cu investitorii. În acest context, el le cere liderilor politici să transmită mesaje coerente privind continuarea reformelor și disciplina fiscală.

„Continuăm să menţinem în această perioadă dialogul activ 24h cu agenţiile de rating şi cu investitorii, prezentând cu seriozitate date şi rezultate. De aceea, contăm pe sprijinul tuturor liderilor politici în perioada următoare pentru alinierea mesajelor de seriozitate şi consecvenţă fiscal-bugetară”, a spus ministrul.

Obiectivul Ministerului Finanțelor este atât evitarea unei retrogradări, cât și recâștigarea unei perspective stabile pentru ratingul României.

„Obiectivul Ministerului Finanţelor nu este doar evitarea unei retrogradări a ratingului de ţară, ci şi readucerea perspectivei de rating de la «negativă» la «stabilă», prin consolidarea credibilităţii României şi continuarea măsurilor de responsabilitate fiscal-bugetară”, a adăugat Alexandru Nazare.

Moody’s urmează să anunțe vineri seară rezultatul evaluării pentru România.