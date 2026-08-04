Un deputat din Duma de Stat cere „război total” contra Ucrainei. Kremlinul s-ar pregăti să introducă legea marțială din septembrie

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Un deputat din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului Rusiei, a cerut „război total” contra Ucrainei și intensificarea eforturilor pentru subjugarea țării, ca răspuns la atacurile ucrainene cu drone în profunzimea teritoriului statului agresor. Rusia trebuie să treacă pe picior de război și să intensifice atacurile asupra Ucrainei, a declarat Andrei Kolesnik, membru al comisiei pentru apărare din Duma de Stat, a relatat The Moscow Times.

Potrivit acestuia, măsura este necesară pentru a „reduce la minimum” riscul atacurilor cu drone asupra teritoriului rus, care s-au intensificat în contextul operațiunii de 40 de zile desfășurate de Ucraina pentru a constrânge Rusia să accepte pacea.

„Au decis să prelungească operațiunea până la Anul Nou. În acest moment trebuie deja să trecem pe picior de război, să lansăm atacuri mai puternice și să intensificăm bombardamentele masive asupra teritoriului inamic, astfel încât să înțeleagă că asemenea acțiuni nu rămân nepedepsite. De asemenea, trebuie să identificăm de unde sunt lansate dronele care ajung pe teritoriul nostru”, a declarat oficialul pentru presa rusă.

Marți dimineață, cinci persoane au murit și alte zece au fost rănite în urma unui atac cu drone al armatei ucrainene asupra regiunii Moscova, în timpul căruia a fost lovit un depozit Wildberries din Cehov, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiov. Kolesnik a afirmat că, în contextul unor asemenea atacuri, trebuie mărit numărul persoanelor implicate în prevenirea lor. În caz contrar, „nu vom reuși să le facem față și vom continua să fim loviți”, a adăugat el.

„Este clar că lovitura de răspuns este inevitabilă, dar trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu o amenințare gravă. Trebuie să tratăm situația cu seriozitate și să nu mai pregătim doar răspunsuri, ci operațiuni militare adevărate. Numai astfel vom putea preveni aceste atacuri. Nu ne mai putem limita la simple reacții”, a declarat parlamentarul.

Oficiali ruși iau în calcul introducerea legii marțiale după „alegerile” pentru Duma de Stat din septembrie, potrivit unor oficiali federali și regionali, deputați și surse apropiate Kremlinului.

Unii reprezentanți ai aparatului de securitate insistă asupra trecerii la un asemenea regim și consideră că autoritățile trebuie „să nu se mai poarte cu mănuși cu populația” și să înceapă ca „întreaga țară să poarte războiul”, spun sursele citate de Moscow Times.

Legea marțială ar permite introducerea restricțiilor de circulație pe timpul nopții, limitarea deplasărilor cetățenilor, trimiterea forțată a oamenilor la întreprinderile complexului militar-industrial, rechiziționarea bunurilor pentru nevoile apărării, precum și anularea alegerilor și impunerea unei cenzuri totale.

Potrivit sursei citate, introducerea legii marțiale ar putea fi declanșată de o prăbușire gravă a frontului sau de o scădere bruscă a ritmului de recrutare a militarilor pe bază de contract. Aceste evoluții ar putea fi urmate și de un nou val de mobilizare.