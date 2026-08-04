Jeff Bezos vrea să vândă 15 milioane de acțiuni la Amazon. Valoarea lor e în scădere

1 minut de citit Publicat la 20:12 04 Aug 2026 Modificat la 20:12 04 Aug 2026

Jeff Bezos a declarat că a dobândit aceste acțiuni în 1994, în calitate de fondator al companiei. Foto: Getty Images

Jeff Bezos a depus documentele necesare pentru a scoate la vânzare 15 milioane de acțiuni la Amazon, în valoare de aproximativ 4,1 miliarde de dolari, după ce valoarea de piață a companiei a depășit 3 trilioane de dolari, relatează CNBC.

Valoarea acțiunilor Amazon au scăzut cu 2% marți, după ce Bezos a depus planurile pentru vânzarea a 15 milioane de acțiuni.

Mișcarea lui Jeff Bezos vine după ce compania a atins o valoare de piață record luni. Amazon a raportat câștiguri solide pentru al doilea trimestru, susținute de o creștere peste așteptări a afacerii sale de cloud computing. Rezultatele au consolidat încrederea investitorilor că investițiile companiei în inteligența artificială se traduc într-o accelerare a cererii.

Valoarea acțiunilor Amazon s-a majorat cu 20% doar în acest an.

Formularul 144, depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), indică intenția lui Jeff Bezos de a vinde 15 milioane de acțiuni obișnuite din companie, estimate la o valoare de piață de 4,07 miliarde de dolari, pe baza prețului de închidere de luni.

În document, Jeff Bezos a declarat că a dobândit aceste acțiuni în 1994, în calitate de fondator al companiei.

Documentul precizează că acțiunile au fost dobândite de Bezos în calitate de fondator în 1994.

Nu este prima dată când Bezos vinde acțiunile companiei. El a vândut în mod regulat acțiuni Amazon în ultimii ani, de multe ori prin intermediul unor planuri de tranzacționare stabilite în avans.

Jeff Bezos a continuat în același timp să se numere printre cei mai mari acționari ai companiei.

Documentul mai arată că, în luna mai, Bezos a donat organizațiilor nonprofit 220.200 de acțiuni, care este posibil să fi fost vândute de aceste organizații în cele trei luni precedente.