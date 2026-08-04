Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos pun la bătaie 200 de milioane de dolari pentru salvarea a 100 de specii pe cale de dispariție

2 minute de citit Publicat la 18:30 04 Aug 2026 Modificat la 18:57 04 Aug 2026

Mamiferul echidna. Foto: Getty Images

Fundațiile finanțate și cofondate de Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos au lansat o inițiativă prin care vor investi 200 de milioane de dolari pentru salvarea a 100 dintre cele mai amenințate specii de pe planetă. Printre animalele vizate se numără lemuri, salamandre, pangolini, porci sălbatici și echidne aflate în pericol critic de dispariție, scrie Newsnationnow.

Organizația Re:wild, cofondată de DiCaprio, și Bezos Earth Fund conduc proiectul Phoenix Species, au anunțat cele două fundații marți. Potrivit acestora, este cel mai mare fond creat vreodată exclusiv pentru refacerea populațiilor unor specii aflate în pericol critic.

Leonardo DiCaprio lucrează de mai mulți ani la ideea unei acțiuni ample și coordonate pentru protejarea speciilor ale căror habitate și șanse de supraviețuire sunt amenințate de schimbările climatice.

În 2021, actorul și Wes Sechrest, biolog, cofondator și director general al Re:wild, s-au întâlnit cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și cu soția acestuia, fosta jurnalistă și prezentatoare TV Lauren Sánchez Bezos. Jeff Bezos este președintele Bezos Earth Fund, iar Lauren Sánchez Bezos ocupă funcția de vicepreședinte.

Întâlnirea a fost urmată de o serie de discuții cu autorități locale, organizații de mediu și comunități indigene, pentru a găsi cele mai bune soluții de oprire a declinului celor mai vulnerabile specii. Din aceste consultări s-a născut proiectul Phoenix Species.

Ce animale vor fi protejate

Printre speciile incluse în program se numără sifaka cu coroană aurie, un lemur din Madagascar, și salamandra verde din Hickory Nut Gorge, o specie fără plămâni, care trăiește în copaci și poate fi întâlnită doar într-un canion restrâns din Carolina de Nord.

Pe listă se află și porcul cu negi din Visayas, specie endemică în mai multe insule din Filipine, precum și șoarecele de recoltă din Cozumel, care trăiește numai pe o insulă aflată în largul Peninsulei Yucatán, în Mexic.

Proiectul va sprijini și iguana terestră roz, întâlnită exclusiv pe vulcanul Wolf din Insulele Galápagos, pangolinul malaez, cunoscut și drept pangolinul Sunda, originar din Asia de Sud-Est, și țestoasa-clătită din Tanzania, numită astfel datorită carapacei sale plate și flexibile.

O altă specie vizată este broasca-arlechin „noapte înstelată”, denumită după aspectul său alb-negru, asemănător unui cer nocturn, și care trăiește numai în munții Columbiei.

Pe listă se află și echidna cu cioc lung a lui Attenborough, un mamifer care depune ouă și trăiește în Noua Guinee. Specia poartă numele naturalistului și realizatorului de documentare David Attenborough, în vârstă de 100 de ani.

Unul dintre obiectivele inițiativei este să le ofere finanțare pe termen lung programelor locale de conservare care au avut rezultate, dar care până acum au funcționat cu bugete reduse și nesigure.

„Am protejat sifaka cu coroană aurie ani întregi cu un buget care nu s-a apropiat niciodată de ceea ce merită această specie, dar să o lăsăm să dispară nu a fost niciodată o opțiune”, a declarat Tiana Andriamanana, directoarea executivă a Association Fanamby, una dintre organizațiile care vor primi finanțare.

„Această finanțare, această platformă globală și sprijinul tehnic schimbă ceea ce este posibil”, a adăugat ea.