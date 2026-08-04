Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania

<1 minut de citit Publicat la 12:59 04 Aug 2026 Modificat la 12:59 04 Aug 2026

Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. FOTO: Getty Images

Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din vestul Germaniei după ce ar fi rămas blocat în interior pe timpul nopţii, a anunţat marţi poliţia.

Poliţiştii care au intervenit la faţa locului au descoperit animalul în zona de intrare în magazinul din oraşul Mühlheim, în apropiere de Frankfurt, scrie Agerpres, care citează DPA.



Potrivit descrierii poliţiei, presupusul intrus are ''patru picioare, e mic, rotund şi nu pare să aibă intenţii criminale''.



Ariciul se strecurase probabil neobservat în supermarket în ziua anterioară şi rămăsese blocat accidental înăuntru după ora de închidere. Animalul a declanşat apoi alarma în timp ce explora magazinul.



După ce a fost examinat, ariciul a fost eliberat nevătămat.