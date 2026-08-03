Cum să scapi de muștele din casă fără insecticide: Soluții simple și naturale pe care le poți încerca vara

1 minut de citit Publicat la 16:18 03 Aug 2026 Modificat la 16:18 03 Aug 2026

Muscă la geam. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pe fondul temperaturilor ridicate din timpul verii, muștele ajung mai ușor în locuințe și pot deveni o adevărată problemă. Dacă te confrunți cu astfel de insecte nedorite, un specialist în combaterea dăunătorilor recomandă câteva metode simple care pot ajuta la reducerea numărului acestora.

Oțet de mere și detergent de vase

Acest truc este eficient în special împotriva musculițelor de fructe, a explicat Vicki Hall la ITV.

Toarnă o cantitate mică de oțet de mere într-un bol sau într-o cană, apoi adaugă câteva picături de detergent lichid de vase.

Mirosul oțetului atrage insectele, iar detergentul reduce tensiunea superficială a lichidului, astfel încât muștele se scufundă și nu mai pot ieși.

Capcană dintr-o sticlă de plastic

O capcană realizată acasă este o soluție ieftină și ușor de pregătit. Ai nevoie de:

o sticlă de plastic de 2 litri;

zahăr (sau un alt lichid dulce pentru a atrage insectele);

bandă adezivă ori capse.

Cum se realizează

Taie partea superioară a sticlei, la aproximativ 5-8 centimetri sub gâtul acesteia .

. Îndepărtează capacul.

Întoarce partea superioară cu gâtul în jos și introdu-o în partea inferioară a sticlei, formând o pâlnie.

Fixează cele două părți cu bandă adezivă sau capse pentru ca pâlnia să rămână stabilă.

Muștele sunt atrase în interior, dar le este dificil să mai găsească ieșirea.

Zaț de cafea

Un truc devenit popular pe internet presupune folosirea zațului sau cafelei măcinate.

Pune cafea măcinată pe o bucată de folie de aluminiu și las-o în cuptor aproximativ 15 minute, până când începe să se ardă ușor. După aceea, așază resturile pe blatul din bucătărie sau într-o altă zonă unde apar frecvent muștele.

Pe lângă faptul că lasă un miros plăcut în locuință, există ideea că aroma cafelei și fumul rezultat sunt neplăcute pentru muște. La fel ca multe alte animale, acestea pot asocia fumul cu un pericol și tind să evite zona.

Montează plase împotriva insectelor

Cea mai eficientă metodă rămâne prevenirea pătrunderii muștelor în locuință.

Specialistul recomandă montarea unor plase magnetice sau din plasă fină la ferestrele deschise. Astfel, poți aerisi casa în zilele caniculare fără a permite insectelor să intre.

„Folosesc plase din plasă fină tot timpul. Locuiesc lângă o zonă împădurită și sunt înconjurată permanent de insecte. Pot spune din proprie experiență că aceste plase sunt excelente”, spune Vicki Hall.