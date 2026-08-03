Diana Șoșoacă, spectacol bizar la școala de vară SOS. A dansat îmbrăcată în pisicină pe manele și a făcut semne obsecene

Diana Șoșoacă, surprinsă dansând pe muzică populară și manele într-o piscină, la câteva zile după accident. Sursa colaj foto: capturi Antena 3 CNN

Şefa S.O.S. Romania, Diana Șoșoacă, a fost surprinsă dansând pe muzică populară și manele într-o piscină, la câteva zile după accidentul din Bucureşti. Imaginile au fost filmate la școala de vară a partidului pe care îl conduce. Pe una dintre înregistrări, europarlamentara face gesturi obscene către cel care o filmează şi rosteşte numele unor politicieni printre care se numără premierul demis, Ilie Bolojan, şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Prezentă la Academia de Vară S.O.S. România 2026, organizată în județul Hunedoara, Diana Şoşoacă a decis să intre în piscină îmbrăcată. Aşa cum se poate observa pe video-ul de mai jos, aceasta poartă o rochie albă, dar şi blazer de vară, care avea o glugă, pe care a ales să o pună pe cap în momentul în care se afla în piscină.

Gestul europarlamentarei a fost urmat de cel al susţinătorilor săi: şi bărbaţi, şi femei au intrat îmbrăcate în piscină, unde au dansat pe muzică populară românească, dar şi pe manele.

La Academia de Vară S.O.S. România, Diana Șoșoacă le-a transmis celor prezenţi că accidentul rutier în care a fost implicată joia trecută nu ar fi împiedicat-o să participe.

"Chiar dacă aș fi fost acum în spital, îmi luam telefonul și tot eram în direct cu voi", a spus aceasta.

Accidentul de joi, 30 iulie, s-ar fi produs după ce șoferul din spatele mașinii în care se afla Diana Șoșoacă nu ar fi păstrat distanța regulamentară, ceea ce a dus la producerea impactului.

Şefa partidului S.O.S. Romania a fost externată în aceeaşi zi în care a fost implicată în incidentul rutier şi a transmis un mesaj pentru medicii şi asistentele care au îngrijit-o.

"Îi mulţumesc Lui Dumnezeu că suntem în viaţă, atât eu, dar mai ales fiica mea, Thais. Mulţumesc din inimă medicilor, asistentelor, infirmierilor, întregului personal medical, şi chiar firmei de pază, pentru grija cu totul deosebită cu care m-au tratat şi au avut grijă de fetiţa mea.

Au fost extraordinari şi le voi rămâne profund recunoscătoare", a transmis Diana Şoşoacă într-un comunicat transmis Agerpres. Declaraţiile complete ale acesteia pot fi citite aici.

Academia de Vară S.O.S. România a început sâmbătă, 1 august, şi se va încheia marţi, 4 august. Europarlamentara Diana Şoşoacă este prezentă la evenimentul care se desfăşoară într-o localitate din județul Hunedoara.