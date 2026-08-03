Bolojan le răspunde conspiraționiștilor care cred că apa din Dunăre a fost furată: „Aceste scenarii nu au nicio legătură cu realitatea”

Dunărea continuă să scadă și se apropie de valori extrem de reduse. Foto: Meteoplus

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că teoriile conspiraționiste cu privire la seceta pe Dunăre nu au „nicio legătură cu realitatea”. Precipitațiile în bazinul hidrografic al Dunării sunt monitorizate și măsurate, a adăugat prim-ministrul, iar datele „nu pot fi contestate”.

Ilie Bolojan a fost întrebat, în conferința în care a anunțat măsuri fără precedent în energie, dacă este posibil ca alte țări traversate de Dunăre să își fi făcut stocuri de apă și din acest motiv să scadă nivelul în România.

Prim-ministrul a respins această teorie și orice alt scenariu conspiraționist.

„Cred că astfel de scenarii nu au nicio legătură cu realitatea. Cred că ați mai văzut apa care dispărea din marile lacuri de acumulare din România, mâ gândesc la Vidraru, acest tip de teorii nu au nicio legătură cu realitata. Din păcate, putem vedea tot ce s-a întâmplat în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării și sunt niște realități pe care nimeni nu le poate contesta”, a declarat Ilie Bolojan.

Antena3.ro a demontat teoriile conspiraționiste care circulă pe rețelele sociale, după ce au apărut imagini cu nivelul Dunării la un minim fără precedent. Unul dintre principalele motive pentru care oamenii nu mai au încredere în explicațiile statului și preferă să creadă orice altă explicație, indiferent cât de fantasmagorică, este neîncrederea în instituțiile publice.

„Ajungem la discuția fundamentală: oamenii nu mai au încredere în instituțiile statului, oamenii nu mai au încredere în comunicările oficiale și, astfel, mesajele pot să meargă în oricare grup (…) Oricând va fi un țap ispășitor (scapegoat), vom putea, prin aceste dezinformări, să arătăm cu degetul pe cineva și să-l învinovățim pentru tot ce se întâmplă în jurul nostru”, a explicat Matei Vrabie, Program Manager la Funky Citizens și expert în combaterea dezinformării.

Debitul fluviului la intrarea în țară, prin punctul Baziaș, a coborât la aproximativ 1.700 m³/s, ceea ce reprezintă doar o treime din media obișnuită de 4.700 m³/s pentru luna iulie. Cu alte cuvinte, prin România intră acum cam a treia parte din apa pe care ar trebui s-o avem în mod normal la mijloc de vară. Apele Române estimează că la începutul lunii august debitul va coborî spre 1.600 m³/s, apropiindu-se de cel mai mic nivel înregistrat vreodată. Seceta pe Dunăre a afectat și Ungaria, Bulgaria și Serbia.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri instituirea stării de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică.