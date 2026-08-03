Infantino îi cere lui Trump să-l ajute să nu fie dat afară de la conducerea FIFA. Preşedintele SUA nu i-a răspuns încă la telefon

Infantino îi cere lui Trump să-l ajute să nu-şi piardă postul de la conducerea FIFA. FOTO Getty Images

Gianni Infantino se teme că şi-ar putea pierde postul de la conducerea FIFA şi a căutat sprijinul administrației Trump, în urma criticilor tot mai intense în privinţa planului său de a vinde o parte din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale, notează Reuters.

Infantino a încercat în repetate rânduri, însă fără succes, să ia legătura telefonic cu președintele SUA, Donald Trump, după ce propunerea a eșuat vineri. Şeful FIFA s-a simțit „izolat” din cauza valului de relatări negative din presă.

Criticile s-au intensificat în legătură cu planul eșuat al lui Infantino de a transfera activele comerciale ale forului mondial de fotbal către o nouă entitate, susținută de investitori privați. Planul FIFA de a atrage până la 4,2 miliarde de dolari de la investitori privați, prin vânzarea unei participații de aproximativ 20% dintr-o nouă entitate care urma să gestioneze competiții precum Cupa Mondială, a fost abandonat vineri, în urma unei opoziții puternice din partea părților interesate.

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Odată cu renunțarea la această idee, atenția s-a îndreptat acum către posibilele repercusiuni pentru Infantino. Candidatura sa pentru un nou mandat de președinte FIFA, pentru perioada 2027–2031, este supusă unei analize tot mai atente în urma eșecului acestei inițiative.

Trump și Infantino au stabilit o relație strânsă, cei doi apărând împreună la evenimente fotbalistice majore, inclusiv la Cupa Mondială din acest an, găzduită în comun de SUA, Mexic și Canada.

Această legătură a ieșit în evidență în decembrie 2025, când Infantino i-a înmânat lui Trump primul Premiu FIFA pentru Pace, acesta devenind astfel primul laureat al distincției.

Relația a atras atenția și în contextul planului FIFA de vânzare a drepturilor pentru Cupa Mondială, o tranzacție care urma să fie susținută de Thrive Capital, firmă fondată de Joshua Kushner, ginerele lui Trump.

De asemenea, publicația The Post a relatat că Infantino programase discuții private cu secretarul de stat Marco Rubio. Două surse au precizat că șeful FIFA urma să poarte o discuție telefonică cu cel mai înalt diplomat american la scurt timp după ora 09:00 (ora coastei de est a SUA).

Totuși, Dylan Johnson, secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri publice globale, a precizat într-o postare pe platforma X că nu existau planuri ca Rubio să discute cu Infantino și că „nu este programată nicio discuție telefonică în această dimineață”.