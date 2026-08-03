Incendiul uriaș de lângă Atena ar fi fost provocat de eoliene. Tot de la ele ar fi pornit încă un foc, la scurt timp după inaugurare

Incendiu devastator lângă Atena: Flăcările au distrus zeci de case. Foto: X

Un parc eolian din apropierea satului Agios Vassilios, despre care se crede că a declanșat incendiul de vegetație masiv ce arde la vest de Atena pentru a patra zi consecutiv, este suspectat și de provocarea unui incendiu stins rapid în urmă cu câteva săptămâni, la scurt timp după începerea operării parcului, notează Ekathimerini.

Pompierii au stabilit că scânteile căzute de la linia electrică aeriană, care leagă parcul eolian format din cinci turbine de rețeaua principală de electricitate, au declanșat incendiul de proporții ce a distrus peste 10.000 de hectare de pădure și vegetație. Două persoane și-au pierdut viața duminică, după ce două elicoptere de stingere a incendiilor, care participau la operațiunile de limitare a focului, s-au ciocnit în aer.

Autoritățile l-au arestat pe inginerul electrician responsabil de liniile electrice, precum și pe primarul orașului Stylida din centrul Greciei, Ioannis Apostolou, a cărui firmă de construcții a realizat rețeaua respectivă. De asemenea, proprietarul parcului eolian este vizat de acuzații.

Ar fi provocat un incendiu şi pe 27 iunie

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că aceleași linii electrice au provocat un incendiu mult mai mic în zonă pe 27 iunie, stins după ce mistuise deja șase hectare. La acea vreme, incendiul a fost atribuit unor scântei căzute din liniile electrice, după ce două cabluri au intrat în contact și au provocat un scurtcircuit. Nu s-au efectuat arestări atunci, iar incidentul a dus, se pare, la efectuarea unor reparații asupra liniei de către firma lui Apostolou.

Se consideră că cel mai recent incendiu a izbucnit la doar 150 de metri de epicentrul incendiului din iunie, după ce vântul puternic a făcut cablurile să oscileze și să împrăștie o ploaie de scântei care a aprins vegetația uscată, necurățată în prealabil, de la baza stâlpilor ce susțineau cablurile. Anchetatorii sunt de părere că reparațiile inițiale au fost insuficiente, ceea ce a dus la noul incendiu, produs în dreptul unor stâlpi situați la o distanță de două sau trei unități față de locul inițial.

Se pare că lucrările la parcul eolian au fost finalizate în luna iunie, când instalațiile au fost conectate la rețeaua electrică.