Grecia se confruntă cu noi incendii. Locuitorii dintr-o suburbie a oraşului Atena au fost evacuaţi

2 minute de citit Publicat la 21:25 31 Iul 2026 Modificat la 21:29 31 Iul 2026

Grecia se confruntă cu noi incendii. Locuitorii dintr-o suburbie a oraşului Atena au fost evacuaţi. Sursa colaj foto: Getty Images

Noi incendii de vegetaţie s-au declanşat vineri în Grecia, o ţară aflată în stare de alertă din cauza vânturilor violente, care au determinat autorităţile elene să evacueze o suburbie a oraşului Atena, informează AFP, conform Agerpres. Pompierii care participă la misiunile de stingere a incendiilor din Spania şi Franţa au reuşit să le ţină sub control, a transmis Reuters.

Într-un mesaj trimis pe telefoanele mobile, Protecţia Civilă a solicitat spre sfârşitul acestei după-amiezi evacuarea preventivă a unei părţi din Chaidarion, o suburbie situată la 11 kilometri vest de capitala Greciei.

"Mai multe locuinţe se află în proximitatea focarului" de incendiu, a avertizat Vassilis Vathrakogiannis, purtătorul de cuvânt al pompierilor eleni într-o conferinţă de presă. "Mesaje de alertă au fost aşadar expediate (...) pentru a le cere persoanelor aflate în zonă să se evacueze".

"Patru avioane-cisternă, cinci elicoptere şi peste 100 de pompieri s-au mobilizat pentru a lupta împotriva focului din Chaidarion", a declarat acelaşi purtător de cuvânt.

Acel nou focar din apropierea Atenei s-a declanşat după mai multe incendii care au izbucnit în ultimele patru zile, mai întâi pe insula turistică Paros, în Arhipelagul Cicladelor, înainte să cuprindă regiunea din jurul oraşului Rethymnon din Creta.

Pe această insulă turistică, unde circa 8.000 de persoane au trebuit să fie evacuate miercuri seară, situaţia s-a ameliorat între timp, potrivit primarului adjunct al municipalităţii Agios Vasileios, Evangelia Glampedaki, pentru agenţia de presă ANA.

În regiunea costieră Boeotia, la 120 de kilometri nord-vest de Atena, 200 de persoane au trebuit să fie evacuate pe mare din satul costier Agios Vassilios, potrivit aceleiaşi surse.

Garda de Coastă şi pompierii au trimis ambarcaţiuni în sprijinul lor.

În estul Peninsulei Peloponez, un incendiu a fost adus sub control înainte să ajungă la un important sit antic micenian, ce datează din Epoca Bronzului.

În contextul în care majoritatea grecilor se pregătesc să îşi înceapă vacanţa de vară în acest weekend, autorităţile elene sunt în alertă maximă din cauza riscului ridicat sau foarte ridicat de incendiu în mare parte a ţării, potrivit Agenţiei de Protecţie Civilă.

Regiunea Atenei, dar şi o parte din insula vecină Evia, au fost plasate în stare de alertă maximă, de nivel 5 pe o scară de 5, pentru sâmbătă, în timp ce riscul va rămâne foarte ridicat, de nivel 4, în special într-o parte din Creta şi în majoritatea insulelor din Marea Egee.

Sâmbătă sunt aşteptate vânturi puternice de până la 88 km/h la nivel local, precum şi temperaturi care pot atinge local 37°C.

Însă avioanele de stingere a incendiilor nu pot interveni în cazul vânturilor puternice.

În Creta, în plin sezon turistic, 4.500 de hectare au fost mistuite de flăcări miercuri şi joi, potrivit Observatorului Naţional din Atena.

Vânturile puternice, geologia şi relieful accidentat al regiunii complică considerabil operaţiunile de stingere a incendiilor.